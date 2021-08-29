«Карта развития Югры» становится больше

- Русский
– Кондинский район Учесть интересы всех жителей муниципалитета. Вот одна из главных задач форумов, поэтому общественники, активисты, депутаты приходят на дискуссии с поручениями от представителей и малых деревень, и городов. Так поступили в Кондинском районе: участники обсудили реализацию проектов и в деревнях, например, Никулкино и Сотник, и в крупном поселке Междуреченский.
Среди предложений – строительство центра культурного развития в Половинке, домов культуры в Леушах и Шугуре, врачебной амбулатории в Болчарах и Мортке, поликлиники в Луговом и Кондинском, лыжной роллер-трассы в Междуреченском. Приоритет номер один – дороги: сразу три инициативы – на карту: «Куминский – граница Свердловской области», «Ушья – Назарово – Чантырья – Шаим» и «Леуши – Юг».
А самыми масштабными и, пожалуй, ожидаемыми стали проекты газификации 14 населенных пунктов района и строительства канализационно-очистных сооружений в двух крупных поселках.
«Присоединяйтесь, друзья! Убежден, что Югра – лучший регион для жизни, работы, развития. Вместе с вами и с помощью «Карты развития Югры» мы сделаем все, чтобы здесь стало еще лучше. Впереди много интересных планов и идей. Уверен, у нас все получится!» – обратился к югорчанам директор районного центра молодежных инициатив «Ориентир» Алексей Густов.
– Березовский район
Участники форума из Березово, Игрима и Саранпауля общались в режиме видеосвязи. Каждая территория определила по три ключевых проекта. В итоге – девять предложений для «Карты развития Югры». Среди них – парк воинской славы и очистные сооружения в Игриме, спорткомплекс в Саранпауле, экопарк для Березово, автозимник «Хулимсунт – Агириш» и газификация населенных пунктов.
«В Березовском районе газифицирован административный центр. Необходимо решать проблему газификации труднодоступных поселений. И эта задача найдет отражение на «Карте развития Югры»», – сказал депутат Госдумы Павел Завальный.
Внести предложения для карты могут не только участники пленарных заседаний, но и все жители округа на сайте vk.cc/c55Bbd. По словам предпринимателя Дмитрия Меньщикова, этонародная программа, ведь в ее составлении участвуют все жители региона. «Каждый из депутатов от муниципального до федерального уровней будет включен в работу по реализации этих идей», – сказал югорчанин.
Директор детского сада «Кораблик» в Березово Людмила Обухович как опытный педагог убеждена, что работать в команде всегда результативнее. «Один в поле не воин, добиться выполнения всех инициатив можно, только опираясь на сплоченную команду профессионалов, какой является Команда Югры», – подытожила Людмила Обухович.
– Лангепас
Особое внимание во время форума в Лангепасе уделили благоустройству и созданию комфортной городской среды. Среди инициатив – Центр гемодиализа, городской пляж, дом предпринимателя, реконструкция детского парка, сеть велосипедных парковок.
«Несколько лет назад жители Лангепаса говорили о необходимости благоустройства парковой зоны. Этот объект уже почти завершен, мы все могли наблюдать за каждым этапом его реализации. Нужно двигать новые проекты. Для меня лично «Карта развития Югры» стала еще одной возможностью участвовать в жизни города», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лангепасе Александр Дюбо.
Работники культуры отметили, что за последние пять лет культурно-досуговая жизнь города стала гораздо разнообразнее. И предложили не останавливаться на этом: в Лангепасе уже ремонтируют культурный центр «Нефтяник», музей, библиотечный центр. «Команда Югры» работает.
До конца августа форумы пройдут во всех муниципалитетах Югры. Внести предложения могут все жители округа на сайте: vk.cc/c55Bbd. В дальнейшем «Карту развития Югры» интегрируют в актуализируемую сейчас Стратегию социально-экономического развития региона.
https://vk.com/@shtabugra-itogi-efira-gubernatora-obratnaya-svyaz