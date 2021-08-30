Опыт Югры по созданию плавполиклиники и парка санавиации будет тиражироваться в регионах России

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Рабочую встречу с главным врачом городской клинической больницы №40 поселка Коммунарка Денисом Проценко провела губернатор Югры Наталья Комарова в Ханты-Мансийске.
«На 20-ом съезде всероссийской политической партии «Единая Россия» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в числе задач обозначил модернизацию, перевод первичного звена системы здравоохранения на новую платформу, – сказала глава региона. – В Югре имеется уникальный опыт по созданию плавполиклиники на базе теплохода «Николай Пирогов» с целью оказания медицинской помощи жителям труднодоступных, отдаленных территорий. Есть потребность в создании такого флота по всей стране, где имеется запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи».
Наталья Комарова отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ выступил с инициативой о строительстве судов такого типа. Правительством России уже рассмотрен данный вопрос, включающий в себя в том числе схему распределения флота по регионам страны.
«В части персонификации медицинского обслуживания югорчан нами выбраны такие направления, как гинекология, акушерство, детство. Аккумуляция будет произведена на площадке Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Для этого будут созданы все необходимые условия», – продолжила губернатор.
Денис Проценко в свою очередь подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ обладает уникальным опытом в части организации работы санитарной авиации.
«В соответствии с решением, принятом на федеральном уровне, в гражданскую авиацию будут направлены достаточно большие бюджетные средства. В этой связи можно подумать над расширением функционала санавиации в части проведения диспансеризации населения, дообследования. В этой связи опыт Югры будет максимально полезен, так как исторически санитарная авиация свое развитие начала именно отсюда. Планируется тиражировать опыт региона», – добавил он.
Эксперт также добавил, что в течение двух месяцев большая группа врачей принимала участие в разработке масштабной народной программы партии «Единая Россия». В ней выделен особый раздел, посвященный вопросам реабилитации граждан, в том числе перенесших коронавирусную инфекцию. «Мы убеждены, что реабилитация должна начинаться еще в стенах реанимационного или стационарного отделения. Коллеги пришли к одному общему мнению – эту работу нужно начинать максимально рано», – сказал Денис Проценко.
«В Югре создана трехуровневая система реабилитации: первый из них начинается именно в отделении медицинской организации, в том числе и в реанимационном. Помимо этих трех уровней, в регионе людям предоставляются услуги санаторно-курортного лечения», – добавила Наталья Комарова.
Отметим, что в ходе рабочего визита Денис Проценко провел встречу с руководителями 94 медицинских организаций региона. В Ханты-Мансийске он встретится с учащимися государственной медицинской академии, посетит деревню Ярки, где оценит возможности сельского фельдшерско-акушерского пункта.
31 августа эксперт будет работать в Сургутском районе. Так, лично посетит поликлинику, которая в эти дни работает в поселке Лямина, госпиталь Сургутской окружной клинической больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии.
По информации info@admhmao.ru