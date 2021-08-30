С 29 августа в Югре стартовало досрочное голосование в труднодоступных местностях

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С 29 августа в Югре стартовало досрочное голосование в труднодоступных местностях
На фото: Кондинский районНа фото: Кондинский район
На фото: Кондинский район

Как отметил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, по состоянию на утро 30 августа в Югре участие в досрочном голосовании приняли 1655 человек. 

Напомним, Югра относится к регионам, в которых традиционно применяется форма досрочного голосования отдельных групп избирателей, проживающих в значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

К данным категориям избирателей относятся, в первую очередь, представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие в дни проведения голосования на стойбищах, родовых угодьях, а также работники нефтегазовых кампаний, которые  работают в Югре вахтовым методом. Там, где они живут, нет постоянных избирательных участков, поэтому члены участковых комиссий используют автомобили высокой проходимости, лодки и вертолеты, чтобы добраться в самые удаленные уголки округа.

В ходе выборов 2021 года вертолеты полетят обеспечивать голосование избирателей Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов. Общее полетное время составит более 120 часов.

Избирком Югры

На фото: Кондинский районНа фото: Кондинский район
На фото: Кондинский район
На фото: Кондинский районНа фото: Кондинский район
На фото: Кондинский район
Пнд, 30/08/2021 - 17:29

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