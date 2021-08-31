В Нижневартовске начал работу ещё один пункт вакцинации от COVID-19

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Сделать прививку теперь можно в одном из крупных торгово-развлекательных центров города. Специалисты Нижневартовской городской поликлиники организовали работу ещё одного мобильного прививочного пункта. Учитывая высокую посещаемость торговых площадей, пункт размещён на втором этаже ТРЦ в специально оборудованном помещении. Сформирован штат вакцинальных бригад, отработан порядок и режим работы пункта: ежедневно с 16:00 до 19:00. Согласно требованиям санитарно-эпидемиологического режима по графику в помещении проводится влажная уборка и обработка поверхностей с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, установлен «Дезар»-специализированное медицинское оборудование для обеззараживания воздуха.
«Таким образом, в Нижневартовске на сегодняшний день функционируют 6 стационарных и 3 мобильных пункта вакцинации от COVID-19 с разным графиком работы. Начинают работу наши специалисты с 8:00, заканчивают в 22:00. Кроме того, вакцинация проводится на предприятиях города согласно запросу руководителей организаций, выездными прививочными бригадами», - рассказала Светлана Воронина, главный врач поликлиники.
Чтобы привиться, гражданам при себе необходимо иметь: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС. На сегодняшний день 1-ым компонентом в Нижневартовске привито уже более 73 000 жителей города, полностью завершили вакцинацию более 63 000 человек.