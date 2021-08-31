В поликлинике активно продолжается работа по привлечению штата медицинских работников

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В поликлинике активно продолжается работа по привлечению штата медицинских работников

В Нижневартовской городской детской поликлинике с начала 2021 года трудоустроено 23 медицинских работника, в число которых вошли участковые врачи-педиатры, медицинские сестры и фельдшеры смотровых кабинетов. Один из принятых педиатров проходит по региональной программе «Земский доктор».

Напомним, что данная региональной программа призвана ликвидировать кадровый дефицит медицинских специалистов в регионах. По ее условиям врачи получают миллион рублей подъемных, которые устраиваются на работу в близкие и дальние поселения, где их с нетерпением ждут пациенты.

«Земский доктор» за годы реализации доказал свою эффективность. Благодаря данной программе, в Югре повысилась доступность медицинской помощи, постепенно происходит снижение кадрового дефицита.

Ежегодно, в Нижневартовской детской поликлинике ведется большая работа по привлечению медицинских работников.

https://dzhmao.ru/

Втр, 31/08/2021 - 15:34

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