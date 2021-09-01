Снова в школу! До свидания, родные края!

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Воспитанники пришкольного интерната Ляминской школы возвращаются на обучение, летние каникулы ребята проводили рядом с родителями на родовых угодьях. Доставляют учеников на вертолёте и автобусах. Напомним, в Ляминской средней школе учатся дети с родовых угодий Лянтора, Нижнесортымского, Сытомино, Русскинской. Лаптева Галина Павловна ( учитель родного языка) сопровождает и осуществляет сбор детей уже на протяжении многих лет, она и предоставила фото и видеоматериалы, а юнкоры пресс-центра "Дом на воде" смонтировали видео о небольшом путешествии обучающихся. Желаем приятного просмотра!
https://vk.com/video-128462380_456239123
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#Дом_на_воде
#ЛяминскаяСОШ
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