Снова в школу! До свидания, родные края!

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Снова в школу! До свидания, родные края!

Воспитанники пришкольного интерната Ляминской школы возвращаются на обучение, летние каникулы ребята проводили рядом с родителями на родовых угодьях. Доставляют учеников на вертолёте и автобусах. Напомним, в Ляминской средней школе учатся дети с родовых угодий Лянтора, Нижнесортымского, Сытомино, Русскинской. Лаптева Галина Павловна ( учитель родного языка) сопровождает и осуществляет сбор детей уже на протяжении многих лет, она и предоставила фото и видеоматериалы, а юнкоры пресс-центра "Дом на воде" смонтировали видео о небольшом путешествии обучающихся. Желаем приятного просмотра!

https://vk.com/video-128462380_456239123  

#Сургутскийрайон

#Лямина

#Дом_на_воде

#ЛяминскаяСОШ

#сборвшколу

Ср, 01/09/2021 - 10:41

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