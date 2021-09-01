1 сентября – День знаний

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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Первое сентября - день особенный. Это всегда начало новой главы. Начало новой страницы в жизни детей, родителей и педагогов.
Качественное образование - приоритет нашей страны. В регионах строятся новые школы и научные лаборатории. Совершенствуются образовательные программы и системы профориентации. Школьники и студенты достойно представляют регионы на престижных конкурсах по математике, физике, робототехнике, истории и другим дисциплинам. Молодые специалисты побеждают на соревнованиях профессионального мастерства. Многие из наших молодых людей достойно представляют страну на международных конкурсах.
Эти успехи были бы невозможны без чутких наставников. Учителей, которые не только передают знания ученикам, но и закладывают нравственные ориентиры. Дают основу, с которой ребёнок пойдёт во взрослую жизнь.
Наравне с семьёй педагоги учат ребёнка строить отношения с коллективом. Дружить, отстаивать позицию, слушать и слышать других. Отрадно, что в этом году, несмотря на пандемию и ограничения, дети смогут отпраздновать день знаний в стенах любимой школы. Встретиться с одноклассниками, поздравить педагогов. Ничто не заменит живого общения!
Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый учебный год будет насыщенным и интересным! Пусть он подарит новые открытия и достижения! С Днём знаний!
Владимир Якушев,
полномочный представитель Президента России
в Уральском федеральном округе.