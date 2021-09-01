Единовременная выплата пенсионерам 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года

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Отделение ПФР по ХМАО-Югре информирует, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается всем гражданам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживает более 450, 3 тыс. пенсионеров.
Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению получат единовременную выплату. Иными словами, единовременная выплата полагается всем пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России.
Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России автоматически назначает выплату по имеющимся данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (кредитную организацию или Почту России).
Пенсионеры Югры получат единовременную выплату в сентябре.
2 сентября 2021 года единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в кредитные организации (на карту «МИР» или бескарточный счет).
Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременную выплату, согласно утвержденным графикам получения пенсии.
В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону единого контакт-центра ПФР на территории ХМАО-Югра 8(800)600-05-19 в рабочие часы: пн 9-00 - 18-00; вт - пт 9-00 - 17-00; перерыв на обед: 13-00 - 14 -00; сб-вс: выходные дни), также в ближайшую клиентскую службу ПФР или направить электронное обращение через онлайн-приемную Фонда.
Информация предоставления Отделением ПФР по ХМАО-Югре