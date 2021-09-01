Пелагее Алексеевне Гришкиной исполнилось 89 лет

- Русский
- Хантыйский
Сегодня, 1 сентября, давнему другу редакции газеты «Ханты ясанг», носителю фольклора, знатоку традиций и обычаев народа ханты Пелагее Алексеевне Гришкиной исполняется 89 лет. В нашей газете не раз публиковались её предания, сказки и песни.
Пелагея Алексеевна родилась 1 сентября 1932 года в деревне Пашторы Берёзовского (ныне Белоярского) района в многодетной семье. Её детство выпало на годы Великой Отечественной войны, когда она вместе с другими детьми помогала взрослым в колхозе заготавливать сено, дрова, добывать рыбу. За свой самоотверженный труд в годы войны имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Пелагея с детства любила слушать предания, сказки, песни о далёком прошлом своего народа. Повзрослев, она и сама начала сочинять личные песни и сказки. Её записывала известная венгерская исследовательница Ева Шмидт, которая затем выпустила музыкальный диск. Чуть позже был издан фольклорный сборник «Если моя сказка-моя песня дальше польётся…» с её произведениями. Весь фольклорный материал П.А. Гришкиной включен в коллекции программы ЮНЕСКО «Память мира», которая призвана способствовать сохранению всемирного наследия ценных объектов архивных, фольклорных фондов.
Дорогая Пелагея Алексеевна, от всей души поздравляем Вас со столь значительной датой вашего дня рождения! Выражаем Вам великую благодарность за богатство, которым вы делитесь с нами! Благодаря Вам ещё долго будут звучать предания, сказки, песни на хантыйском языке!
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Редакция газеты «Ханты ясанг»
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Тӑмхӑтӆ, лыпӑт хойты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆӑн, мўӊ газетаев вән ӆәхӑс, хӑнты йис вәӆупсэв, путрӑт, моньщӑт, арӑт вәты ими Пелагея Алексеевна Гришкина 89 оӆа йис. Мўӊ газетаевн ар пўш ӆўв йис путӑрӆаӆ, моньщӆаӆ, арӆаӆ хӑншман вәсӑт.
Пелагея Алексеевна лыпӑт хойты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆӑн 1932-мит оӆн Сўмӑтвош (ин Нуви сӑӊхум) район Паштӑр кәртӑн ар няврємӑӊ хоттєӆ ёх хуща сєма питӑс. Вуӆаӊ ӆаӆь пурайн вән ёха колхозн турн, тўт х сэвӑрты, хўӆ веӆпӑсӆӑты нётӑс, щирн «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» мєвӆ пос тӑйӆ.
Пелагея эвие айтєӆн йис путрӑт, моньщӑт, арӑт хәӆӑнтты мосман тӑйс, щирн вәна вмаӆн ищи щитӑт хӑншты, арӑт ариты питӑс. Вәтаӊ венгерской учёной нє Ева Шмидт ӆўв арӆаӆ нух хӑншӑс па диск єсӆӑс. Ӛхӑт П.А. Гришкина йис путрӑт, моньщӑт пиӆа «Арєм-моньщєм еӆ ки мӑнӆ…» нємпи киника єтӑс. Ӆўв йис путӑрӆаӆ, моньщӆаӆ, арӆаӆ ЮНЕСКО «Память мира» фонд хуща хӑншман вәӆ.
Сорни Пелагея Алексееевна, сєма питум хӑтӆэн пиӆа! Вән пәмащипа нӑӊ тащӆӑн пӑта. Нӑӊ унтасенан хӑнты ясӊев еӆӆы мӑнӆ. Тумтака, уяӊа-пищӑӊа рәтӆӑн пиӆа вәӆа!
«Хӑнты ясӑӊ» газетайн рәпитты ёх