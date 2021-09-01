Борис Хохряков поздравил югорчан с началом учебного года

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Борис Хохряков поздравил югорчан с началом учебного года

От имени парламентариев Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично искренне рад поздравить всех вас, дорогие друзья, с Днем знаний, пожелать здоровья, успехов, удачи в новом учебном году.

Несомненно, образование было и остается одним из приоритетов государственной политики, а потому в нашем регионе создаются все условия для развития интеллектуальной и физической личности каждого ребенка.

Первоклассникам предстоит впервые переступить порог школы, выпускникам – определиться с выбором профессии и жизненного пути, что, конечно, непросто.

Однако благодаря таланту учителей, их любви к детям, использованию современных методик обучения, школьники успешно занимаются учебой, спортом, движутся к новым к новым достижениям.

Дорогие ученики! Пусть учение окрыляет вас, является предметом гордости, вдохновения, радости, дарит полезный опыт. С праздником!

Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков

Ср, 01/09/2021 - 12:31

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