Борис Хохряков поздравил югорчан с началом учебного года

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От имени парламентариев Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично искренне рад поздравить всех вас, дорогие друзья, с Днем знаний, пожелать здоровья, успехов, удачи в новом учебном году.
Несомненно, образование было и остается одним из приоритетов государственной политики, а потому в нашем регионе создаются все условия для развития интеллектуальной и физической личности каждого ребенка.
Первоклассникам предстоит впервые переступить порог школы, выпускникам – определиться с выбором профессии и жизненного пути, что, конечно, непросто.
Однако благодаря таланту учителей, их любви к детям, использованию современных методик обучения, школьники успешно занимаются учебой, спортом, движутся к новым к новым достижениям.
Дорогие ученики! Пусть учение окрыляет вас, является предметом гордости, вдохновения, радости, дарит полезный опыт. С праздником!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков