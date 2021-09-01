В июле медицинскими организациями Югры сформировано более 1200 электронных родовых сертификатов

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В июле медицинскими организациями Югры сформировано более 1200 электронных родовых сертификатов

Напомним, с 1 июля родовой сертификат формируется в электронном виде.

Программа «Родовой сертификат» приоритетного национального проекта «Здоровье» позволяет женщинам получать качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также выбирать женскую консультацию и родильный дом. Кроме того, на средства этой программы организуется диспансерное наблюдение малышей в течение первого года жизни.

Фонд социального страхования РФ возмещает расходы медицинским организациям за выполненные услуги, а сама электронная форма сертификата упрощает обмен информацией. Сведения о том, что беременная встала на учет в женской консультации или о том, что состоялись роды, отделение Фонда получает автоматически.

Формирование родового сертификата в виде электронного документа, его учет и хранение осуществляется в единой интегрированной информационной системе Фонда социального страхования РФ.

В Югре в первый месяц действия нововведения медицинскими организациями сформировано уже более 1200 электронных родовых сертификатов.

РО ФСС РФ по ХМАО-Югре

Ср, 01/09/2021 - 15:35

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