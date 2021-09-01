Воспитанники этнокультурно-образовательного центра отметили День Российского флага

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С 16 по 27 августа в детском этнокультурно-образовательном центре города Ханты-Мансийска реализовывалась модульная программа «Я и окружающий мир», в рамках которой дети знакомились с культурой коренных народов Югры.
Педагог дополнительного образования Раиса Гаврильчик рассказала:
- Мероприятия проходили в игровой форме. Один из дней был посвящён Дню Российского флага. Дети с радостью готовились к столь важному событию – учили стихи, готовили рассказы о флаге, и потом сами читали их. А мы для них приготовили викторину, посвящённую нашему триколору, познакомили с историей флага.
Девчонкам и мальчишкам было очень интересно слушать историю о флаге, о Петре I, который переделывал этот символ. Дети с радостью одевали мансийские и хантыйские платья и рубашки, фотографировались у флага.
Был у нас также день, посвящённый морской тематике. Провели «Пиратскую вечеринку», викторину, дети были в тельняшках, искали клад.
Светлана Ромбандеева
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Вртур тпос 16-27 хталант Ханты-Мансийск ӯст «Лылыӈ сюм» нврам ханищтан колт «Я и окружающий мир» хнтхатыглап врыглавес. Ханищтан н Раиса Гаврильчик ты урыл мощ потыртас.
- Ты кит ст сыс гирищит-пыгрищит мгыс мн св рнэ тлат врсӯв – сосса мирыт урыл потыртасув, ктыл сыре-сыр пормасыт мщтырласӯв. Ксыӈ тлав акваг ёнгасым суссылтаслӯв, нврамытн пӯмыщ вос лы. Акв хтал тнанылн Россия флаг урыл потыртасӯв, флагув суссылтаслув, та пхат пслахтасӯв.
Ты ёмас хтал кастыл нврамыт стихыт ханищтасыт, мньщи ос ханты супыл мастысанӯв. Флаг урыл потрыт хӯнтлуӈкве тнанылн сака пӯмыщ лыс. Ома-тяныл с щгтым суссыт, ётыл мнавн сымыӈ лтыӈ лвсыт.
Та юи-пал хтал щрщ урыл потыртасӯв, «Пиратская вечеринка» тла щпитлсӯв. Нврамыт тельняшкал хйтыгтасыт, срни ттап киссыт, викторина врыгласув. Мощртн школан мингыт, ты пӯмыщ пораныл номтыт тах хосан хульты.
Светлана Ромбандеева
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