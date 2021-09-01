Воспитанники этнокультурно-образовательного центра отметили День Российского флага

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Воспитанники этнокультурно-образовательного центра отметили День Российского флага

С 16 по 27 августа в детском этнокультурно-образовательном центре города Ханты-Мансийска реализовывалась модульная программа «Я и окружающий мир», в рамках которой дети знакомились с культурой коренных народов Югры.

Педагог дополнительного образования Раиса Гаврильчик рассказала:

- Мероприятия проходили в игровой форме. Один из дней был посвящён Дню Российского флага. Дети с радостью готовились к столь важному событию – учили стихи, готовили рассказы о флаге, и потом сами читали их. А мы для них приготовили викторину, посвящённую нашему триколору, познакомили с историей флага.

Девчонкам и мальчишкам было очень интересно слушать историю о флаге, о Петре I, который переделывал этот символ. Дети с радостью одевали мансийские и хантыйские платья и рубашки, фотографировались у флага.

Был у нас также день, посвящённый морской тематике. Провели «Пиратскую вечеринку», викторину, дети были в тельняшках, искали клад.

Светлана Ромбандеева

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Ханищтахтын колт нврамыт Россия флаг урыл потыр хӯнтлысыт

Вртур тпос 16-27 хталант Ханты-Мансийск ӯст «Лылыӈ сюм» нврам ханищтан колт «Я и окружающий мир» хнтхатыглап врыглавес. Ханищтан н Раиса Гаврильчик ты урыл мощ потыртас.

- Ты кит ст сыс гирищит-пыгрищит мгыс мн св рнэ тлат врсӯв – сосса мирыт урыл потыртасув, ктыл сыре-сыр пормасыт мщтырласӯв. Ксыӈ тлав акваг ёнгасым суссылтаслӯв, нврамытн пӯмыщ вос лы. Акв хтал тнанылн Россия флаг урыл потыртасӯв, флагув суссылтаслув, та пхат пслахтасӯв.

Ты ёмас хтал кастыл нврамыт стихыт ханищтасыт, мньщи ос ханты супыл мастысанӯв. Флаг урыл потрыт хӯнтлуӈкве тнанылн сака пӯмыщ лыс. Ома-тяныл с щгтым суссыт, ётыл мнавн сымыӈ лтыӈ лвсыт.

Та юи-пал хтал щрщ урыл потыртасӯв, «Пиратская вечеринка» тла щпитлсӯв. Нврамыт тельняшкал хйтыгтасыт, срни ттап киссыт, викторина врыгласув. Мощртн школан мингыт, ты пӯмыщ пораныл номтыт тах хосан хульты.

Светлана Ромбандеева

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Ср, 01/09/2021 - 15:53

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