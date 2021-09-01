Современные версии древних наскальных рисунков

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Последний выходной день уходящего лета стал насыщенным и счастливым, кто оказался на территории Историко-этнографического парка «Земля предков», который находится в 36 километрах от Екатеринбурга. Там состоялся II фестиваль «Наследие древних людей глазами современных творцов». Его участниками стали любительские и профессиональные творческие коллективы и исполнители, представители отраслей декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов независимо от возраста и численного состава.
Фестиваль был организован Туристической культурно-исследовательской ассоциацией (ТКИА) «Команда Искателей Приключений», Свердловской областной общественной организацией «Культурное просвещение» и проходил в рамках Межрегионального краеведческого проекта «Уральские писаницы» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Основной темой было узнать новое видение древних сюжетов глазами детей, молодёжи. Каждый из них мог предложить свой вариант расшифровки наскальных рисунков, а также популяризировать древние знания коренных жителей Урала. Лучшие детские работы, художников и граффити были отмечены дипломами и памятными подарками.
На фестивале работали также площадки по мастер-классам для граффитистов, керамистов, косторезов и других мастеров Уральского региона. В числе приглашённых гостей были мастера из Ханты-Мансийска. Так об изготовление народной мансийской игрушки, её роли и предназначении в жизни и развитии ребёнка-манси рассказал Анатолий Брусницин, сотрудник музея под открытым небом «ТорумМаа». С музыкальными инструментами, культурой и обычаев народа манси познакомил заслуженный мастер Анатолий Вадичупов, сотрудник Окружного Дома народного творчества. Замечательный мастер-класс по «Музейной зарядке» провела Лариса Поршунова, заведующая отделом музейных проектов «Музей Природы и Человека».
А на открытие фестиваля была приглашена Ольга Алексадровна Фомичева. Председатель Общины КМНС «Элы Хотал» города Урай. Она провела мансийский обряд посвящения (встречи) Солнцу.
Тамара Мерова
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