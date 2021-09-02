1 сентября – День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!

  • Русский
1 сентября – День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!

Двери Берёзовской начальной общеобразовательной школы Ханты-Мансийского автономного округа – Югра вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!

Марина Табун,

методист Берёзовского районного Дома культуры

Чт, 02/09/2021 - 11:27

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.