1 сентября – День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!

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Двери Берёзовской начальной общеобразовательной школы Ханты-Мансийского автономного округа – Югра вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!
Марина Табун,
методист Берёзовского районного Дома культуры