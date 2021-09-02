В Нягани открылись первые в истории ясли

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В День знаний, 1 сентября 2021 года, в городе Нягани Октябрьского района открылась первая в истории современного дошкольного образования ясельная группа. Теперь детский сад «Сказка» группа «Кроха» готова принимать детей, которым исполнилось лишь два месяца.
Здесь для малышей разработана специальная развивающая программа. Дополнительный курс обучения прошли и сами воспитатели. Теперь они полностью готовы ухаживать даже за младенцами.
В специально оборудованной комнате есть всё самое необходимое: люльки, пеленальные столики, стульчики для кормления младенцев, погремушки многое другое.
Заведующая детским садом «Сказка» Нина Линник отмечает, эта группа перепланировки не требовала, в помещении сделан лишь косметический ремонт и закуплено всё необходимое оборудование.
Следует заметить, что инициаторами создания данной группы стали родители и работники самого детского сада, которые находятся в декретном отпуске, но желают выйти на работу. Ими же и был выигран грант в размере 550 тысяч рублей.
Вместе с тем, вопрос организации яслей во всех городских дошкольных организациях особой популярностью не пользуется, эта услуга в Нягани пока только набирает популярность.
По словам председатель комитета образования и науки администрации г. Нягани Ирины Ерофеевой, сегодня, кроме пятерых детей до полутора лет, посещающих детский сад, частные детские сады посещают ещё 133 ребёнка. Таковых в Нягани два. Всего же в городе одиннадцать муниципальных детских садов, в которых в этом году сформированы четыре группы для полуторагодовалых детей, семнадцать – для ребят с двух до трёх лет. Путёвки получили все желающие. Есть места и в специализированных яслях, где к новой самостоятельной жизни в «Крохе» уже начинают привыкать младенцы: Тимур, Даша и Дарий.
Материал подготовила Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей