В Югре в апреле начнет работать первый национальный туристический маршрут
Первый национальный туристический маршрут «Месторождение Югра», который утвердил экспертный совет при Минэкономразвития РФ, начнет работать в регионе с 16 апреля. Тур можно оформить уже сейчас.
Пятидневное путешествие погружает участников в атмосферу Югры — региона, где передовые нефтяные технологии гармонично сочетаются с древними северными традициями. Туристов ожидают уникальные впечатления от встречи с современностью и многовековыми обычаями, природным богатством и культурным наследием края.
Гости смогут наблюдать за процессом добычи нефти, посетить куст скважин и кернохранилище, где хранятся образцы горных пород. Не менее интересной частью программы станет знакомство с культурой коренных народов. Туристов ждут экскурсии в оленеводческое стойбище, погружение в традиции ханты и манси, а также дегустация оленины, строганины и знаменитой сосьвинской сельди.
Маршрут длиною 770 километров проходит через Ханты-Мансийск, Сургут, Сургутский район и Когалым.
Стоимость пятидневного тура на одного человека — 67 125 рублей. В стоимость тура включено: транспортное обслуживание по программе тура, сопровождение аттестованного гида-экскурсовода, проживание в стандартном 2-местном номере (Когалым — две ночи, Сургут — одна ночь, Ханты-Мансийск — две ночи), питание по программе тура (четыре завтрака и четыре обеда), входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях, посещение стойбища Сопочиных, зимой — катание на собачьих упряжках, а летом — дог-трекинг.
По желанию туристы могут приобрести дополнительные экскурсии, а также воспользоваться услугами бань и аквапарков. Кроме того, есть возможность посетить достопримечательности городов, которые не включены в основной тур. Все это предоставляется за отдельную плату.
Отметим, что уже девять крупных федеральных туристических операторов представили Югру как привлекательное направление для путешественников из России и других стран.