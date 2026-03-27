В Югре усиливают поддержку молодых семей и развивают семейное волонтерство
В Югре обсудили ключевые меры поддержки молодых семей и их вовлечения в общественную жизнь. Эти вопросы стали центральными на заседании комиссии Общественной палаты региона по делам молодежи, гражданскому и патриотическому воспитанию и развитию добровольчества.
2026 год в округе объявлен Годом молодой семьи. В числе приоритетов — повышение уровня жизни молодых семей, развитие семейной инфраструктуры, популяризация традиционных ценностей и создание условий для гармоничного воспитания детей. Особое внимание уделяется поддержке на всех этапах — от создания семьи до рождения и воспитания ребенка.
Представители югорских вузов рассказали о действующих практиках поддержки студентов с семьями. Среди них — материальные выплаты при вступлении в брак и рождении детей, предоставление отдельного жилья в общежитиях, индивидуальные образовательные траектории, система консультационной помощи «Единое окно» и психологическое сопровождение. Также в университетах активно развиваются культурные и социальные проекты, направленные на укрепление семейных ценностей.
С 1 января 2026 года студенческие семьи получили право на Югорский семейный капитал при рождении первенца. Его размер составляет 191 443 рубля, а вместе с федеральным материнским капиталом сумма поддержки превышает 900 тысяч рублей. Средства можно использовать сразу после рождения ребенка — на улучшение жилищных условий, образование, медицинские услуги, покупку автомобиля или газификацию жилья. Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья — до 10 тысяч рублей ежемесячно.
В регионе также активно развиваются клубы молодых семей: сегодня в 20 муниципалитетах работают 42 таких объединения, в которых участвуют более 1100 человек. Они проводят консультации, образовательные встречи, совместные мероприятия и реализуют проекты по укреплению семейных отношений.
Отдельно участники заседания обсудили вопросы межнационального согласия. С этого года расширяется грантовая поддержка — число направлений увеличится до 18, включая проекты в сфере межнационального и межконфессионального взаимодействия. Размер грантов превышает 3 млн рублей.
В качестве примера успешной инициативы был представлен проект «Национальная краса Мегиона — 2025», направленный на знакомство молодёжи с культурным разнообразием народов России.
Как отметила председатель комиссии Эка Шенгелая, поддержка молодых семей — один из ключевых факторов развития общества. Особую роль играет семейное волонтерство: участие детей в добровольческих акциях способствует вовлечению родителей, формируя устойчивые семейные сообщества.