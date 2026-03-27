В Югре открыли второй центр Всероссийского Пушкинского музея
В Ханты-Мансийске открылся региональный центр Всероссийского музея имени поэта. Экспозиции рассказывают истории происхождения семьи Пушкиных — от первых предков и родства с Рюриковичами, от сподвижника императора Петра Первого Абрама Ганнибала, до жизни детей великого русского поэта.
Выставка демонстрирует цифровые копии произведений искусства пушкинской поры, редкие фотографии. Посетители смогут послушать онлайн-лекции, принять участие в конкурсах и совершить виртуальную прогулку по комнатам в квартире Пушкина, учебным классам Царскосельского лицея, залам усадьбы Державина.
«Он писал о тех вещах, которые понятны и современны каждому. Для нас сегодня важно рассказать для молодёжи о том, как Пушкин размышлял об истории России, об истории государства Россия, как он размышлял об истории дворянских родов. Рассказ о потомках и предках Пушкина, которые писали яркие страницы в истории нашего Отечества, очень важен сегодня», — говорит Ирина Розина, учёный секретарь Всероссийского музея А.С. Пушкина.