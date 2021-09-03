Новый онлайн-тест проверит знания о культурном наследии финно-угров

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К началу нового учебного года филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» подготовил для учащейся молодёжи творческие новинки. В их числе – онлайн-тест «Культурное наследие финно-угорских и самодийских народов России».
Это уже четвёртый тест, размещённый на информационном портале finnougoria.ru. Ранее были разработаны опросники по русскому языку, литературе, об участии народов уральской языковой семьи в Великой Отечественной войне.
«Мы видим, как эти тесты востребованы у широкой аудитории, и решили продолжить традицию их создания, посвятив очередной культурному наследию финно-угорских и самодийских народов России: знаменитым природным объектам, памятникам архитектуры, истории и народного искусства, – говорит Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». – Такие онлайн-тесты особенно привлекательны для молодёжи как площадка для проверки своих знаний по интересной теме и как возможность для понимания, какое выдающееся культурное достояние у нашей страны!»
Участники опроса ответят, в честь кого названо удмуртское городище Иднакар, где можно увидеть фигурку Пеко и «боговы полотенца» и угадают культовый музыкальный инструмент мордовского народа.
Ссылки на тесты размещены в правом поле на главной странице портала finnougoria.ru.
Также 1 сентября Финно-угорский культурный центр России разместил на видеопортале «ФИННОУГРОвидение» и во «ВКонтакте» новый видеосюжет из цикла «Уроки этнографии в Сети» на тему «Вкусные истории» о кулинарных традициях финно-угорских и самодийских народов https://vk.com/videos-151965393?section=album_6&z=video-151965393_456239377%2Fclub151965393%2Fpl_-151965393_6
Информационный центр "Финноугория"
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