Как внести сведения в Реестр (список лиц), относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации

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Для внесения сведений о гражданине в список в ФАДН России должны быть представлены следующий пакет документов:
1. Заявление о внесении в список (согласно утвержденной форме, приложение № 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, утвержденному приказом ФАДН России от 29.05.2020 № 65).
Тексты нормативно-правовых актов, регулирующих порядок внесения граждан в список, бланк заявления в удобном для заполнения формате размещены на официальном сайте ФАДН России в разделе «Обращения граждан», вкладка «Государственные услуги» http://fadn.gov.ru/reception/questionse.
Чтобы попасть в список, граждане должны предоставить свои личные данные:
- информацию о дате и месте рождения, месте проживания;
- данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- наименовании коренного малочисленного народа, о ведении традиционного образа жизни, участие (членстве) в общине;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).
2. Подлинник или заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа (документов), содержащего (содержащих) сведения о национальности гражданина, либо вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения этого гражданина к коренным малочисленным народам или наличия родственных отношений гражданина с лицом (лицами), относящимся (относящимися) к коренным малочисленным народам, либо документа (документов), содержащего (содержащих) иные доказательства, указывающие на отнесение гражданина к коренным малочисленным народам.
Заявление заполняется на русском языке, печатными буквами, разборчиво, в точном соответствии с документами, содержащими информацию о гражданине (например, в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации). Документы, содержащие более одного листа должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя.
Одновременно со сведениями о гражданине в список могут быть внесены сведения о членах семьи с их письменного согласия. Наличие в заявлении сведений о членах семьи заявителя не является основанием для их включения в список. Сведения о членах семьи необходимы:
- - для подтверждения заявителем своей национальности в случае представления документа родственникам по прямой восходящей линии (например, паспорта СССР родственника по прямой восходящей линии, где указана его национальность).
- - для упрощения в последующем процедуры включения в список родственников гражданина по нисходящей линии.
Документы также могут быть представлены в ФАДН России общинами коренных малочисленных народов в отношении своих членов с их письменного согласия. В таком случае на каждого из членов общины заполняется отдельное заявление.
Государственную услугу по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, можно получить направив заявление и прилагаемые к нему документы следующими способами:
- почтовым отправлением с описью вложения по адресу: 121069, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2.
- представить непосредственно при личном обращении.
В настоящий момент в целях упрощения получения государственной услуги гражданами ФАДН России прорабатывается возможность направления пакета документов через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Рекомендации по порядку заполнения заявления и оформления документов, необходимых для внесения сведений о гражданине в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации размещены на официальном сайте (fadn.gov.ru)ФАДН России в разделе «Обращения граждан/Государственные услуги».