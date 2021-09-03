Югорские археологи в День знаний представили два музея для Салыма

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День знаний югорские археологи отметили в Салыме. Ведущие научные сотрудники СурГУ, кандидаты исторических наук Олег Кардаш и Георгий Визгалов, научный сотрудник СурГУ Виктория Гаевская и студенты-историки приняли участие в торжественной линейке в Салымской СОШ№1 и в открытии нового корпуса Салымской СОШ№2.
После торжественной части в участием помощника губернатора Югры Николая Заболотнева и главы Администрации с.п. Салым Натальи Ахметзяновой директор школы Татьяна Алифирова провела для гостей экскурсию по современному зданию. Приглашенные побывали и в новом кабинете истории, который еще предстоит наполнить наглядными пособиями.
Югорские археологи и студенты СурГУ в рамках проекта «Археологи - школьникам Югры» начнут создавать на базе школы универсальный учебный музей на основе археологических находок. Интерактивная экспозиция будет посвящена истории и археологии Югры и станет наглядным материалом для проведения уроков истории и занятий по краеведению. Совсем недавно этот проект, подготовленный сотрудниками АНО «Институт археологии Севера», получил грант губернатора Югры.
1 сентября в Салымской СОШ№2 встретились все участники проекта: представители администрации, педагоги, археологи, школьники, студенты-историки СурГУ, которые примут участие в создании интерактивной экспозиции.
Директор АНО «Институт археологии Севера» рассказал педагогам о проекте. Презентацию проекта «Археологи — школьникам Югры» можно посмотреть здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=863W7qoGCwA
http://www.nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=show_r&id=216
По итогам рабочей встречи ученые и учителя разработали план взаимодействия на ближайшее будущее.
После этого в Салымской библиотеке состоялась встреча югорских археологов с помощником губернатора ХМАО - Югры Николаем Заболотневым. Ведущие научные сотрудники СурГУ, кандидаты исторических наук Олег Кардаш и Георгий Визгалов провели для него экскурсию по выставке «Священная Кедровая Роща: от артефакта до картины прошлого» и представили план создания в Салыме Историко-культурного музейного комплекса в рамках проекта «Архитектура древней Югры».
Встреча была организована главой Администрации с.п. Салым Натальей Ахметзяновой.
Напомним, что в черте сельского поселения и на прилегающей территории располагается уникальный ансамбль археологических и этнографических объектов, входящих в состав достопримечательного места «Сырковый Сор». А в 8 километрах от Салыма археологи обнаружили первое на территории Югры поселение человека.
Проект, инициированный АНО «Институт археологии Севера», поддержан губернатором Югры и Фондом президентских грантов. В августе он был включен в карту развития Югры на период до 2026 года.
Помощник губернатора обещал оказать организационную помощь, в частности в создании и прокате фильма «Диалог с древними зодчими Югры», съемки которого запланированы в рамках проекта.
О чем будет этот фильм, можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=KRVkszE4s64
Информационная поддержка со стороны администрации округа поможет привлечь внимание к феноменальному археологическому наследию региона.
АНО «Институт археологии Севера»