За развитие промышленного потенциала Югра отмечена на федеральном уровне

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На полях Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вручил почетную грамоту директору департамента промышленности Югры Кириллу Зайцеву.
Награждение состоялось в ходе работы координационного совета Минпромторга по промышленности «О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки».
Руководитель окружного ведомства отмечен за содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с Минпромторгом России.
«Автономный округ сохраняет устойчивые темпы промышленного производства и экспорта. К примеру, в прошлом году экспорт промпродукции превысил 76,8 млн долларов США при плановых показателях в 65 млн. В первом полугодии 2021 года наши товаропроизводители также продемонстрировали рост экспортного оборота, его объем составил 48,8 млн долларов США при годовом плане в 70 млн», – отметил Кирилл Зайцев.
Свою продукцию за рубеж поставляют более 80 предприятий Югры. Традиционно – изделия из древесины. Одним из ведущих предприятий-экспортеров является Югорский лесопромышленный холдинг.
Напомним, делегация Югры принимает участие в мероприятиях деловой программы форума, в составе которой – первый заместитель главы региона Алексей Охлопков, заместитель главы региона Алексей Забозлаев, директор деппромышленности автономного округа Кирилл Зайцев, генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.
Главная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Форум проходит в смешанном формате.
По информации info@admhmao.ru