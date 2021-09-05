Форум «Вместе – ради детей!» - 2021. Обратный отсчет пошёл!

- Русский
Совсем немного времени остаётся до старта XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!»: он начнет свою работу 7 сентября. Это знаковое мероприятие проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнёром выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Новые решения для благополучия детей» - так звучит тема форума в 2021 году. На мероприятие в Югру приедут 354 специалиста сферы поддержки семьи и детства. Для участия уже зарегистрировались 1300 человек. Общая география форума охватывает 65 субъектов Российской Федерации и 42 российских муниципалитета.
Впервые Всероссийский форум будет проходить в очном формате и онлайн. Трансляция мероприятий для регионов, которые не могут присутствовать очно, будет организована на электронном ресурсе forum-detyam.ru.
Основные события и мероприятия деловой программы развернутся в Сургуте и Сургутском районе.
В день открытия форума, на стратегической пленарной сессии, будут определены основные векторы предстоящей работы. Участниками открытого диалога станут председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всеволод Кольцов. Свою позицию по актуальным проблемам поддержки семьи и детства представят первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, старший вице-президент государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Михаил Алашкевич, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тереза Пономарева, советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев, представители федеральных и региональных органов власти, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов, руководители социальных служб и учреждений. Словом, все те, в чьи компетенции входит решение актуальных проблем, с которыми приходится сталкиваться детям и семьям с детьми.
Насыщенная программа форума включает 46 деловых и культурных мероприятий. Так, Клуб профессионального мастерства будет посвящен обеспечению сохранности детского населения. В нем запланированы демонстрация лучших практик по профилактике насилия в отношении детей, мастер-класс для супервизоров по разрешению трудных случаев в замещающих семьях, а также практико-ориентированный коучинг по социально-реабилитационной работе с несовершеннолетними с девиантным поведением.
На базе Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями откроется Клуб, где пойдет речь о практиках ранней помощи, о поддержке семей с детьми с особенностями развития, об их интеграции в городскую среду. Тема Клуба «Рука в руке», что состоится в районном центре помощи семье и детям городского поселения Барсово, – социальное сопровождение семей с детьми, в том числе – несовершеннолетних мам. Там же, в Барсово, будет работать Творческая мастерская «Инновации – детям» по организации дистанционной помощи детям и семьям с детьми, проживающим в отдаленных районах, а также трудовой реабилитации несовершеннолетних правонарушителей.
На площадке мероприятия «Муниципальная гостиная» будут представлены лучшие муниципальные практики в интересах детей (Мультимедийный парк «Моя история»), экспертный клуб по поддержке обучения и развитию малочисленных коренных народов Севера (деревня Русскинская, Арт-парк «Этноград»), презентационная площадка «Семейный прайм-тайм» по организации работы с приемными родителями и (центр социальной поддержки «Рубус»), психологический тренинг для многодетных родителей от экспертов портала «Я – родитель».
Новый формат для общения смогут оценить участники форума на площадке «Зал друзей», которая позволит в творческой, креативной форме поделиться своим опытом и обменяться контактами.
Интерактивные мероприятия по самым актуальным для профессионального сообщества темам готовят на своих площадках регионы – партнеры Фонда по реализации программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства. На электронном ресурсе Форума зарегистрированные пользователи смогут подключиться к экспертным сессиям по социальному сопровождению семей с детьми и организации ранней помощи, поучаствовать в межрегиональной конференции по сохранению семейного окружения ребенка, в дискуссии «Безопасное детство. Условия. Меры обеспечения. Помощь». Отметим, что возможности ресурса форума достаточно широки. В тематических разделах можно познакомиться с лучшими социальными практиками, заявленными делегациями, с работой стажировочных площадок Фонда, с достижениями коллег по развитию дистанционных служб, интернет-сервисов, служб Детского телефона доверия.
Завершится XII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!», 10 сентября, церемонией профессионального признания лучших социальных практик помощи детям и семьям с детьми.
Подробная информация обо всех событиях размещена на электронном ресурсе форума fond-detyam.ru.
#ФорумДетям2021 #ФорумДетямЮгра #Форумвместерадидетей2021 #ФорумДетямХМАО