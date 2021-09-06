Замечательный тур в царство северных ягод

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Отличный и уникальный тур в выходной день провели организаторы фестиваля «БРУСНИКА FEST». 4 сентября жителей Ханты-Мансийска пригласили в качестве волонтёров на фестиваль, организовав для них Ягодную экспедицию в деревню Ярки Ханты-Мансийского района. Там поблизости расположена территория КФХ «Юрты Чайниковых», где северные ягоды растут не только в естественных природных условиях, но и их выращивают под наблюдением специалистов.
Дружную команду волотнёров в назначенном месте встретила глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Николаевна Чайникова. Для начала она провела инструктаж, а пока пешком добирались до клюквенной плантации, рассказала какие сорта ягод у них высажены, а также провела целую лекцию о полезных лечебных свойствах ягод.
Во время экспедиции можно было пробовать себя и в роли садовника, популяризатора или автором информационных материалов. Нелегко пришлось быть в роли садовников, как заметила Лариса Поршунова: «Волонтёром в ягодник - одно удовольствие! Выдергивая из молодых морошковых и клюквенных гряд длинные корни карликовых берёзок, припоминала им свои страдания при пеших переходах по Приполярному Уралу».
Зато в качестве популяризатора, пробовать на вкус урожай и знакомить участников фестиваля с ягодным многообразием ХМАО – Югры, ещё та отрада! В тёплый солнечный день народ и ягод насобирал, и попил травяной чай с ягодными пирогами. А какой замечательный морс из северных ягод можно приготовить.
Ещё одну неожиданную идею воплотил художник Влад Алеев и участники мастерской «УЗОР МИРА». При помощи граффити придали красивый вид старенькому автобусу, и теперь другие волонтёры легко и без подсказки найдут его и смогут приехать в следующие выходные на ягодный тур.
P.S Фестиваль «БРУСНИКА FEST» – культурно-просветительский проект ХМРОО «Центр поддержки и развития музеев Югры» реализуется при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Партнер фестиваля - мастерская «УЗОР МИРА».
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте https://dobro.ru/event/10085740
Тамара Мерова
фото Наталья Анадеева
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