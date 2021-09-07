Югорчане могут внести свои предложения в Стратегию-2030

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Онлайн-опрос «Оценка социально-экономического состояния региона и уровня жизни граждан в Югре» стартовал на площадке портала «Открытый регион – Югра».
До 26 сентября каждый житель автономного округа может поделиться своим мнением, обозначить желаемые направления развития населенных пунктов, региона в целом.
Отметим, что результаты исследования будут учтены при актуализации стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года.
Подготовка целеполагающего стратегического документа пройдет в несколько этапов и будет включать в себя общественные обсуждения, онлайн-опросы, очные и заочные рабочие встречи.
Кроме того, на портале «Открытый регион – Югра» ведется сбор предложений, идей жителей по развитию региона. Для этого нужно заполнить электронную заявку.