Югорчане могут внести свои предложения в Стратегию-2030

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Югорчане могут внести свои предложения в Стратегию-2030

Онлайн-опрос «Оценка социально-экономического состояния региона и уровня жизни граждан в Югре» стартовал на площадке портала «Открытый регион – Югра».

До 26 сентября каждый житель автономного округа может поделиться своим мнением, обозначить желаемые направления развития населенных пунктов, региона в целом.

Отметим, что результаты исследования будут учтены при актуализации стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года.

Подготовка целеполагающего стратегического документа пройдет в несколько этапов и будет включать в себя общественные обсуждения, онлайн-опросы, очные и заочные рабочие встречи.

Кроме того, на портале «Открытый регион – Югра» ведется сбор предложений, идей жителей по развитию региона. Для этого нужно заполнить электронную заявку.

Втр, 07/09/2021 - 14:04

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