Обучающий сайт "Школьникам о пенсии" поможет разобраться в том, как формируется пенсия

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Чтобы старшеклассники не упустили время и заработали достойную пенсию в будущем, им необходимо знать основы пенсионного обеспечения и страхования, факторы, влияющие на размер пенсии. Хороший помощник в получении таких знаний — обучающий сайт «Школьникам о пенсиях» .
На нём расположены информационные материалы не только для школьников, но и для родителей и педагогов. Полезная информация разбита по разделам — «О пенсии», «История», «Калькулятор», «Симулятор», «Тест», «Поищем ответы», «О ПФР», «Электронные сервисы ПФР» и др.
Посетители сайта смогут узнать интересные цифры и факты, историю пенсионного обеспечения в России, проверить свои знания, смоделировать своё будущее и задать вопросы официальному представителю ПФР.
Страховая пенсия формируется в пенсионных коэффициентах — чем больше их накопилось за период трудовой деятельности, тем выше пенсия. У работающей молодежи есть шансы правильно спланировать свой трудовой путь. Иначе возможность сформировать достойную пенсию может быть безвозвратно упущена.