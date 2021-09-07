Для чего необходима предварительная оценка документов?

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Пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами (но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию). Из-за смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро собрать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идёт например, о досрочном выходе). Поэтому гражданам следует заранее обращаться в Пенсионный фонд. Специалисты проверят все имеющиеся документы и при необходимости сделают запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства. Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно.
Для того, чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учёта и электронные сервисы. Этой же задаче служит и электронная трудовая книжка. Гражданам, которые перешли на электронный формат, доступна информация о внесенных в электронную трудовую книжку сведений в личном кабинете на сайте ПФР.
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ