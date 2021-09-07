9 муниципалитетов лидируют по реализации проектов по благоустройству общественных территорий

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9 муниципалитетов лидируют по реализации проектов по благоустройству общественных территорий

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

Его участники рассмотрели ход исполнения показателей в 2021 году региональных проектов «Дорожная сеть», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».

Наталья Комарова отметила, что по проекту благоустройство общественных территорий лидируют 9 муниципалитетов - Нефтеюганский, Октябрьский, Нижневартовский районы, Лангепас. За ними идут Нягань, Югорск, Березовский, Белоярский и Кондинский районы.

По вводу жилья в зеленой зоне 8 муниципалитетов – Радужный, Урай, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский районы.

План по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 73,3%. «Лучшие показатели у 7 муниципалитетов. Лидирует Белоярский район, далее идут Югорск, Нягань, Пыть-Ях,  Сургутский район, Ханты-Мансийск, Октябрьский район», - отметила глава региона.

Далее участники совещания рассмотрели ход строительства средней школы на 300 учащихся в городском поселении Приобье Октябрьского района. Школа возводится в рамках реализации государственной программы Югры «Развитие образования» и муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе». Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2024 года.

«На объекте завершаются все подготовительные работы. С 3 октября начнется забивка свай. Отставания от графика работ нет», - доложила глава района Анна Куташова.

В свою очередь глава Кондинского района Анатолий Дубовик рассказал о строительстве образовательных учреждений в районе.

Так, школа - детский сад в деревне Ушья строится в рамках реализации государственной программы Югры «Развитие образования в Югре на 2018-2025 года на период до 2030 года», «Развитие образования в Кондинском районе 2017-2020 годы». Школа рассчитана на 80 мест, детский сад на 40 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 10 января 2022 года.

В селе Чантырья и поселке Половинка продолжается реконструкция школ с пристроями для размещения групп детского сада.

«В школе села Чантырья ведутся подготовительные работы, демонтаж плит внутриплощадочных проездов, установка ограждения строительной площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30 июня 2022 года», - добавил Анатолий Дубовик.

Далее был рассмотрен ход строительства участковой больницы в Горноправдинске. По словам директора департамента строительства Кирилла Мыскин, участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену готова на 90%. До конца октября объект будет укомплектован технологическим оборудованием, введен в эксплуатацию до декабря 2021 года.

По информации info@admhmao.ru 

Втр, 07/09/2021 - 14:19

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