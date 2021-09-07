9 муниципалитетов лидируют по реализации проектов по благоустройству общественных территорий

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
Его участники рассмотрели ход исполнения показателей в 2021 году региональных проектов «Дорожная сеть», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».
Наталья Комарова отметила, что по проекту благоустройство общественных территорий лидируют 9 муниципалитетов - Нефтеюганский, Октябрьский, Нижневартовский районы, Лангепас. За ними идут Нягань, Югорск, Березовский, Белоярский и Кондинский районы.
По вводу жилья в зеленой зоне 8 муниципалитетов – Радужный, Урай, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский районы.
План по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 73,3%. «Лучшие показатели у 7 муниципалитетов. Лидирует Белоярский район, далее идут Югорск, Нягань, Пыть-Ях, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Октябрьский район», - отметила глава региона.
Далее участники совещания рассмотрели ход строительства средней школы на 300 учащихся в городском поселении Приобье Октябрьского района. Школа возводится в рамках реализации государственной программы Югры «Развитие образования» и муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе». Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2024 года.
«На объекте завершаются все подготовительные работы. С 3 октября начнется забивка свай. Отставания от графика работ нет», - доложила глава района Анна Куташова.
В свою очередь глава Кондинского района Анатолий Дубовик рассказал о строительстве образовательных учреждений в районе.
Так, школа - детский сад в деревне Ушья строится в рамках реализации государственной программы Югры «Развитие образования в Югре на 2018-2025 года на период до 2030 года», «Развитие образования в Кондинском районе 2017-2020 годы». Школа рассчитана на 80 мест, детский сад на 40 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 10 января 2022 года.
В селе Чантырья и поселке Половинка продолжается реконструкция школ с пристроями для размещения групп детского сада.
«В школе села Чантырья ведутся подготовительные работы, демонтаж плит внутриплощадочных проездов, установка ограждения строительной площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30 июня 2022 года», - добавил Анатолий Дубовик.
Далее был рассмотрен ход строительства участковой больницы в Горноправдинске. По словам директора департамента строительства Кирилла Мыскин, участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену готова на 90%. До конца октября объект будет укомплектован технологическим оборудованием, введен в эксплуатацию до декабря 2021 года.
По информации info@admhmao.ru