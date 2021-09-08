Новые решения для благополучия детей

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Так звучит тема XII всероссийского форума, который начал свою работу в Сургуте 7 сентября и завершится 10 сентября. Форум «Вместе – ради детей!» проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Председателем правления является Марина Владимировна Гордеева. Партнёром выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В дни форума ключевыми темами станут:
- Сохранение и восстановление семейного окружения ребёнка. Эффективные профессиональные способы содействия;
- Ранняя помощь. Развитие современных социальных практик;
- Социальное сопровождение семей с детьми. Объединение ресурсов и возможностей;
- Безопасное детство. Условия. Меры обеспечения. Помощь;
- Публичное представление результатов проектной деятельности.
На деловую встречу с разных регионов приглашены профессионалы сферы поддержки семьи и детства. Общая география форума охватывает 65 субъектов Российской Федерации и 42 российских муниципалитета. Основные события пройдут в Сургуте и Сургутском районе, и некоторые организованы на других площадках субъектов РФ. Трансляция всех мероприятий в онлайн-режиме будут вестись на электронном ресурсе www.forum-detyam.ru.
В первый день на пленарной сессии участниками открытого диалога стали: председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Всеволод Кольцов. По актуальным проблемам поддержки семьи и детства свое мнение высказали первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, старший вице-президент государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Михаил Алашкевич, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тереза Пономарёва и советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев.
Подробная информация обо всех событиях размещена на электронном ресурсе форума fond-detyam.ru.
Тамара Мерова
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