Новые решения для благополучия детей

  • Русский
Новые решения для благополучия детей

Так звучит тема XII всероссийского форума, который начал свою работу в Сургуте 7 сентября и завершится 10 сентября. Форум «Вместе – ради детей!» проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Председателем правления является Марина Владимировна Гордеева. Партнёром выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В дни форума ключевыми темами станут:

- Сохранение и восстановление семейного окружения ребёнка. Эффективные профессиональные способы содействия;

- Ранняя помощь. Развитие современных социальных практик;

- Социальное сопровождение семей с детьми. Объединение ресурсов и возможностей;

- Безопасное детство. Условия. Меры обеспечения. Помощь;

- Публичное представление результатов проектной деятельности.

На деловую встречу с разных регионов приглашены профессионалы сферы поддержки семьи и детства. Общая география форума охватывает 65 субъектов Российской Федерации и 42 российских муниципалитета. Основные события пройдут в Сургуте и Сургутском районе, и некоторые организованы на других площадках субъектов РФ. Трансляция всех мероприятий в онлайн-режиме будут вестись на электронном ресурсе www.forum-detyam.ru.

В первый день на пленарной сессии участниками открытого диалога стали: председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Всеволод Кольцов. По актуальным проблемам поддержки семьи и детства свое мнение высказали первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, старший вице-президент государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Михаил Алашкевич, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тереза Пономарёва и советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев.

Подробная информация обо всех событиях размещена на электронном ресурсе форума fond-detyam.ru.

Тамара Мерова

!ГРАНТ!

Ср, 08/09/2021 - 11:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.