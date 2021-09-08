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Мой отец манси, как и его дед и прадед – Атнакуловы, в советское время ставшие Аднакуловыми. Несколько последних лет я занимаюсь поисками истории своих родных, восстановлением памяти о них. Не так давно вышел в свет Альманах Генэкспо, посвященный поиску боевого пути и судьбы пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. Я знаю, что эта информация может быть полезна многих, тем, кто хочет вернуть память о своих предках. Для наших народов, для манси и ханты, история их рода имеет важное, жизненно важное значение.
Как вернуть солдата домой?
Когда-то давно вопросы истории моей семьи мало меня волновали. Условно было известно, что один дед не вернулся с войны, а второй умер после войны, вернувшись с нее орденоносным героем.
Но, спустя время, все изменилось. И вдруг эти истории, моменты жизни моих предков, их подвиги, и, главное, их самая обычная жизнь – все это стало неожиданно ценно и важно. Как они жили, о чем думали, как воевали, как шли по дороге своей жизни.
Теперь, когда все старшее поколение моей семьи уже давно ушло, оказалось, что спросить об этом некого и рассказать о моих предках тоже некому. И что же дальше? Как быть? Ушли мои родители, их отцы и матери, их сестры и братья. И вдруг ты понимаешь, что без знания о них, без вот этой обычной повседневной жизни –истории моих предков, словно и меня нет, как будто я пылинка, висящая в безвоздушном пространстве, и нигде, и ни к кому ни приклонить главу, ни бросить взгляд, не сказать спасибо и прости, словно и вообще ничего нет ни в небе, ни на земле.
Пришло время обернуться назад, пришло время поиска своих родных, своей истории самой себя.
В доме мамы нашлась деревянная шкатулка со старыми фотографиями, документами, письмами. Сквозь время и пространство стали проступать черты отца, мамы, дедов и бабушек. Два года прошло в активной переписке с окружным архивом, выяснилось много важных и интересных вещей. Предки стали возвращаются со своими историями, со своей такой сложной, трудной и героической жизнью.
Каждый день возникают какие-то новые пути поиска, новые возможности и завеса забвения постепенно истончается, исчезая, благодаря участию и помощи многих людей удалось найти могилы моих предков, посетить их и поклониться.
Но есть один важный момент, который не дает покоя – это судьба моего деда по отцовской линии – Атнакулов Ефим Андреевич, призванный летом 1942 года на Великую Отечественную войну, пропавший без вести в ноябре того же года. На общероссийском портале Память народа лишь пара строк о нем, в материалах, переданных Ханты-Мансийским военкоматом в окружной архив, лишь крохи информации.
По разным оценкам в России пропавших без вести во время войны более 5 миллионов человек, судьба большинства которых мало известна.
Мы все отпраздновали 75–летие со дня окончания войны, но каждый из этих 5 миллионов все еще не вернулся домой. Мой дед один из них. Мы не знаем ни место, где он воевал, ни сражений, в каких он участвовал, мы даже не можем приблизительно понять в каком районе может быть его безымянная могила. Дед – лишь один из тех, кто все еще не вернулся домой…
В июле этого года произошло знаменательное событие – вышел в свет второй номер «Альманаха ГенЭкспо», большой журнал о поисках истории своего рода.
Фактически, это первый в России учебник по восстановлению памяти о воевавших в Великой Отечественной войне, поиску сведений о боевом пути участников войны и пропавших без вести, учебник для всех, для каждого из нас, у кого родные участвовали в той войне.
На основе теоретических материалов разработана учебная тетрадь по поиску, на примерах представлено как работать с военными картами, как искать информацию в ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа» и т.д.
Альманах состоит из девяти блоков:
1. «О статусе «пропал без вести» в разных странах» и о том, как искать таких родных.
2. «Курс молодого бойца»: о поиске информации на сайтах Минобороны России, о работе в Центральном архиве Министерства обороны России, о поиске вселений о военнослужащих в гражданских архивах.
3. «Красный крест - знак надежды»: о медицине в годы Великой Отечественной войны.
4. «Незабытые могилы» - как уточняются списки воинских захоронений и какие возникают при этом сложности.
5. «Люди надежды против лагерей смерти» - о восстановлении имён погибших в Демянском котле и других местах.
6. «Маленький мир» - о зарубежных архивах (США и Германия) и поиске в других странах.
7. «Право знать» - о правовых спорах с Центральным архивом Министерства обороны России.
8. «Передай другому» - о школьном образовательно-патриотическом проекте «Алексей, Алёшенька, сынок!»
9. «10 историй реальных поисков».
Альманах содержит рабочую тетрадь, в которой в виде схем раскрыты важные для понимания войны темы: состав Красной армии, что такое ВУСы, чем захоронение отличается от кенотафа и так далее. Скачать тетрадь вы можете отдельно, но именно в альманахе благодаря текстам авторов её содержание раскрывается наиболее полно.
Делали этот выпуск не просто эксперты, а настоящие титаны, в частности:
- Виктор Тумаркин - человек, благодаря которому вы можете пользоваться такими уникальными банками данных, как ОБД Мемориал и Память народа;
- Игорь Ивлев - создатель сайта Солдат.ру, добившийся рассекречивания книг учета эшелонов с маршевыми подразделениями, следовавшими из тыла на фронт, это крайне важное звено, без которого зачастую невозможно связать "до" и "после" мобилизованных, но не вернувшихся с войны;
- Алексей Кислицын - переводчик, годами исследующий архивные документы Вермахта в Бундесархиве и Национальных архивах США, благодаря чему удалось установить судьбу нескольких тысяч павших бойцов Красной Армии; основатель интернет-проекта Ост-Фронт;
- Алина Акоефф - та, кто превращает хаос в порядок в вопросе воинских захоронений, уточняя списки погребенных, устанавливая подлинные места захоронения.
Сейчас появилась возможность бесплатно скачать электронный вариант Альманаха и это позволит многим заинтересованным в поисках истории своих предков – воинов найти такую важную для них информацию, позволит вернуть своих родных домой.
Я начинаю подробно изучать каждую страницу этого учебника и скоро, очень скоро мой дед вернутся домой.
И очень хочется, чтобы каждый участник войны пришел домой.
В электронном виде издание распространяется бесплатно.
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По всем вопросам можно обращаться к Семенову Виталию Викторовичу, одному из основателей международного образовательного проекта ГенЭкспо, редактору Альманаха, председателю общественного движения Архивный дозор. Контакты 89166324084 (ВотсАп, Телеграм), электронная почта 79166324084@ya.ru
Вера Станишевская