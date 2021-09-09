Югорчан приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

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Югорчан приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

В целях повышения экономической, правовой и электоральной культуры молодежи, выявления, поддержки и развития талантливых молодых граждан, привлечения их к вопросам управления государством проводится III Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом».

Участие в конкурсе могут принять молодые граждане в возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку участниками предложений по социально-экономическому развитию Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте www.konkurs-president.ru до 1 октября 2021 года. Финал конкурса и награждение победителей состоится с 3 по 5 ноября 2021 года в Санкт- Петербурге.

Организатором конкурса выступает Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8-499-653-64-26, а также на официальном сайте конкурса.

Чт, 09/09/2021 - 16:31

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