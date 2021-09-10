Более 4 тысяч домовладений автономного округа до 2023 года будут догазифицированы

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Совещание по вопросам газификации Ханты-Мансийского автономного округа состоялось в Сургуте с участием министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова, председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального, губернатора Югры Натальи Комаровой, члена правления, начальника департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова.
В ходе совещания участники обсудили, в частности, принимаемые меры по догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах автономного округа в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросу обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.
«После послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию была выпущена дорожная карта по внедрению социально ориентированной системы газификации. На сегодняшний день многое уже сделано», - отметил министр энергетики Николай Шульгинов, открывая совещание.
Наталья Комарова подчеркнула, что в автономном округе утверждён состав регионального штаба по газификации Югры. В него входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, газоснабжающих, газотранспортных и газораспределительных организаций. «В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в регионе определен единый оператор – общество «Газпром газификация», - сказала губернатор.
Отметим, в сводный план-график догазификации автономного округа вошёл 41 населенный пункт в 18 муниципальных образованиях. В ходе проведенной инвентаризации установлено, что на догазификацию по действующим правилам могут претендовать 6 295 домовладений. Из них на расстоянии от границ земельного участка до газораспределительной сети, к которой планируется подключение: до 200 метров 4 665 домовладений, свыше 200 метров 1 630 домовладений; в том числе общее количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, запланированных к догазификации до 2023 года, составляет 78 единиц.
«При этом в соответствии со сводным планом-графиком до 2023 года запланировано догазифицировать 4 413 домовладений», - добавила глава региона.
Подчеркнём, что правительством автономного округа и ПАО «Газпром» утверждена программа развития газоснабжения и газификации Югры на период 2021-2025 годы. Наталья Комарова также озвучила предложение автономного округа по синхронизации работ по объектам со стороны подразделений ПАО «Газпром» и администраций муниципальных образований, имеющих обязательства по приему газа.
Также в ходе совещания участники подтвердили необходимость принятия федерального решения об установлении минимальных расстояний до магистральных газопроводов, в зависимости от характеристик трубопроводов, вероятности возникновения аварий, возможности применения компенсирующих мер. Напомним, в настоящий момент на территории автономного округа проходят магистральные газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы общей протяженностью более 16 тысяч километров, площадь земель в границах указанных выше зон в границах населенных пунктов составляет более 27 тыс. га.
По информации info@admhmao.ru