Югорские кедровые орехи пользуются спросом в России

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Из-за неурожая в Сибирском федеральном округе югорские дикоросы вызвали повышенный интерес со стороны российских и иностранных переработчиков. Так, компания «Сибирский кедр» из Томской области уже связалась с окружными заготовителями. Готовность приобрести югорские орехи выразили и китайские компании.
Сейчас закупочная цена одного мешка кедровых шишек составляет 1700 рублей. По словам главы Самаровского лесничества, 2021 год особенно богат на урожай этого дикороса, последний раз такое количество шишки в Югра было три года назад.
myopenugra.ru