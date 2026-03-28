Синоптики Югры рассказали, чего ждать от весеннего половодья
Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС проанализировали гидрометеорологические условия, которые повлияют на предстоящий разлив рек. Высшие уровни воды на территории округа ожидаются в основном близкими к норме, хотя на отдельных участках возможны превышения до полуметра, пишет ТАСС.
Такой прогноз синоптики представили предварительно. Они обращают внимание, что выше среднемноголетних значений — до 1 метра — уровни могут подняться на реках Средняя Обь, Конда и Ляпин. Вода на пойму, предупреждают специалисты, способна выйти на отдельных участках Иртыша и Оби.
Ранее мы писали, что для быстрого реагирования уже сформирована группировка сил, в которую входят 8 118 человек, 1 789 единиц техники, 35 воздушных судов, из них – 18 беспилотников, 241 плавсредство.
По словам губернатора Югры, для переселения людей при угрозе подтопления определены 70 пунктов временного размещения на 8 000 человек, организована работа системы оповещения. Для предотвращения образования ледовых заторов компания «Центроспас-Югория» в апреле проведет мероприятия по подрыву льда на участках, подверженных риску затопления. Гидротехнические объекты подготовлены к пропуску паводковых вод.
Кроме того, для создания противопожарной безопасности сформирована группировка сил, состоящая из 1 966 человек, 704 единицы техники, 4 198 единиц оборудования и снаряжения. Для улучшения эффективности пожаротушения правительством Югры утверждены 19 маршрутов авиапатрулирования протяженностью 10 066 км (+94 км), закуплено современное пожарно-техническое оборудование, расширено использование системы «Лесохранитель», включающей в себя 144 камеры видеонаблюдения (+50 камер).
«Проводится постоянный мониторинг ситуации. По итогам проверок, которые пройдут совместно с Главным управлением МЧС России по Югре в марте, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям соответствующие установки и требования будут доведены до муниципалитетов и всех ответственных лиц», — отметил Руслан Кухарук.