В Югре подходит к завершению сезон зимних автодорог
В Ханты-Мансийском автономном округе завершается сезон автозимников.
Первым в этом сезоне с 19 марта закрыли автозимник Мортка - Нижняя Тавда Кондинского района для всех видов транспорта. Поэтапное снижение грузоподъёмности автозимников и ледовых переправ началось в связи с потеплением.
В связи с наступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, дефектов проезжей части на зимних автомобильных дорогах, затрудняющих движение автотранспорта, невозможностью обеспечения безопасности дорожного движения и с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, полностью закрыты зимники в четырех районах округа: Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском и Березовском районах.
В Нижневартовском районе закрыты зимники и ледовые переправы «г. Нижневартовск — д. Вампугол — с. Былино» в т.ч. ледовая переправа через р. Обь, пр. Чехломей.
В Октябрьском районе закрыты зимники и ледовые переправы «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное» в т.ч. ледовая переправа через пр. Мулигорт, «69 карьер — с. Пальяново» в т.ч. ледовая переправа через р. Ендырь, ледовые переправы через р. Обь в районе с.Шеркалы, «п.Урманный – с.Каменное.» в т.ч. ледовая переправа через пр. Ендырская, «п. Сергино – пгт. Андра в т.ч. ледовая переправа через пр. Алешкинская, р.Обь, «пгт.Приобье – с.Перегребное», в том числе «Подъезд к с.Перегребное» в т. ч. ледовые переправы через пр. Ехалпосл, пр. Ун-Хобыстпосл, пр. Пугорас, р.Обь.
В Белоярском районе установлены временные ограничения на зимнике «г. Белоярский — с. Полноват», где движение транспортных средств с общей массой более 5 тонн ограничено.
С 08:00 1 апреля 2026 года движение автомобилей по оставшимся зимним дорогам и ледовым переправам Октябрьского района будет полностью закрыто.
В местах, где зимняя автомобильная дорога и ледовая переправа закрыта, выставляются запрещающие дорожные знаки и создаются искусственные заграждения.
Для недопущения происшествий на автозимниках и ледовых переправах Югры, провалов техники под лёд управление автодорог Югры просит соблюдать правила безопасности и строго выполнять требования установленных дорожных знаков.
Оперативную информацию о закрытии зимних автомобильных дорог и ледовых переправ вы можете узнать на сайте Управления автомобильных дорог.