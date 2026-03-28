Росгвардейцы Югры отметили двойной юбилей
В Ханты-Мансийске на площадке Национального центра «Россия» собрались те, кто привык оставаться в тени, но чья служба всегда на виду. Повод собраться выдался двойной: войска правопорядка в этом году отмечают 10 лет со дня образования Росгвардии и 215‑ю годовщину с момента своего основания в стране.
В зале «Обь» царила торжественная атмосфера, и даже самые суровые офицеры на мгновение смогли расслабиться — вокруг были родные, друзья и те, кого они защищают каждый день.
Почетными гостями праздника стали губернатор Югры Руслан Кухарук, депутаты окружной Думы, главы муниципалитетов, руководители силовых структур, представители духовенства и общественных организаций. Но главными действующими лицами, конечно, были сами виновники торжества — ветераны, действующий личный состав Управления Росгвардии по ХМАО — Югре и их семьи.
Уникальные экспонаты
Пока в концертном зале готовилась сцена, в фойе кипела своя жизнь. Для гостей развернули агитационный пункт: каждый желающий мог узнать, как поступить в ведомственные вузы или связать свою жизнь со службой в войсках национальной гвардии.
Отдельное внимание привлекла выставка образцов вооружения спецподразделений. Сотрудник ОМОН «Стерх» представил десятки миниатюрных копий военной техники, выполненных на 3D‑принтере. Экспозиция получила говорящее название «Работайте, братья» и вызвала живой интерес у молодежи, которая с любопытством разглядывала каждый экспонат.
Благодарность сотрудникам
Когда гости заняли места в зале, первым к собравшимся обратился начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Симаков. Он отметил, что 2026 год для ведомства стал вдвойне юбилейным: войска празднуют десятилетие Федеральной службы и 215‑ю годовщину создания войск правопорядка в стране. По словам руководителя, на протяжении всех этих лет Росгвардия не раз доказывала, что способна эффективно выполнять поставленные задачи в самых разных условиях — как на территории региона, так и за его пределами, в том числе в зоне специальной военной операции.
«Хочется поблагодарить бойцов, офицеров за то, что они обеспечивают спокойствие и правопорядок на территории нашего региона, автономного округа. Ну и отдельная благодарность офицерам, которые выполняют свой служебный и воинский долг в районе проведения специальной военной операции», — подчеркнул полковник Симаков. Он добавил, что офицеры и бойцы выполняют задачи достойно, всегда оставаясь впереди, а весь личный состав обеспечивает безопасность государства на территории Югры.
Поздравив в этот торжественный день личный состав управления, гражданский персонал и ветеранов службы с юбилеем, начальник управления пожелал всем здоровья, благополучия, мира и добра их семьям. Он заверил, что все задачи, стоящие перед Росгвардией, будут выполнены, невзирая на любые трудности. Рассказал Евгений Симаков и о планах развития. При поддержке губернатора в Ханты-Мансийске возведут новую базу для отряда спецназа, а в Сургуте завершат реконструкцию уже существующей. Работы планируют закончить к концу 2027 года. Что касается тяжелого вооружения, полковник уточнил: оно поступает в воинские части и подразделения спецназа, а полицейскому спецназу и подразделениям охраны такая техника по штатному расписанию не положена.
Гарант безопасности
Губернатор Югры Руслан Кухарук, поднявшись на сцену, поздравил собравшихся с двойным юбилеем.
«Уважаемый Евгений Евгеньевич, уважаемые военнослужащие, сотрудники, ветераны управления Росгвардии по Югре. От всей души, от правительства Югры, от жителей нашего региона поздравляю вас с десятилетием со дня образования Федеральной службы Росгвардии на территории Югры», — обратился к присутствующим глава региона.
Он напомнил, что сегодня отмечается еще одна знаменательная дата — 215 лет со дня образования войск, которые на протяжении всей истории обеспечивали безопасность государства.
По словам губернатора, сегодня Росгвардия — это гарант общественной безопасности, законных прав и интересов жителей страны. Ее сотрудники несут боевое дежурство, с честью выполняют задачи в ходе специальной военной операции, помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях. Отдельные слова благодарности Руслан Кухарук адресовал тем, кто обеспечивает безопасность стратегически важных объектов топливно-энергетического комплекса Югры, а также порядок на массовых мероприятиях.
«Ваша служба не видна. Но в этом профессионализм тех людей, которые работают в Росгвардии. Обеспечить законность, обеспечить безопасность, жизнь, здоровье жителей нашего региона — это та самая миссия, которая многие годы реализуется на территории нашего государства», — подчеркнул губернатор.
Он поблагодарил ветеранов, которые передают свой опыт и мудрость молодым сотрудникам, и отметил, что рад видеть в зале кадетов, берущих пример со старших товарищей. Завершая выступление, Руслан Кухарук пожелал всем крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой.
На церемонии награждения отличившимся военнослужащим, сотрудникам и представителям общественности, которые много делают для популяризации службы, вручили медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма. Некоторые получили очередные звания.
Среди них — Николай Горбатенко, сотрудник управления вневедомственной охраны. Своими эмоциями он поделился с журналистами. Получить новое звание полковника в день десятилетия Росгвардии — событие серьезное, тем более что службе во вневедомственной охране он посвятил 25 лет, начав путь с младшего сержанта. Впрочем, по его убеждению, для любого правоохранителя главное — не звания и должности, а служение Отечеству. Вся их деятельность, отметил он, связана именно с этим.
В зале присутствовали матери военнослужащих, которые не вернулись с боевых заданий. В память о тех, кто отдал жизнь при исполнении долга, была объявлена минута молчания.
Своими мыслями поделился и президент федерации кикбоксинга Ханты-Мансийска Алексей Федоров, который также получил награду. Он рассказал, что уже много лет проводит ежегодные турниры в память о сотруднике ОМОН «Стерх» Викторе Николаеве. Занимаясь с подрастающим поколением, он видит в этом не просто спортивную работу, а возможность подать пример, чтобы молодые люди равнялись на героев и росли настоящими патриотами своей Родины.
Творческим подарком для всех гостей стало выступление лучших коллективов Югры.