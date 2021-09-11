В России продлен срок подачи заявлений о финансовом обеспечении предупредительных мер до 1 октября

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Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты №467н от 14.07.2021 года был накануне зарегистрирован в Минюсте России.
Новым документом закреплено продление срока в 2021 году для обращения работодателей в Фонд социального страхования с заявлениями на финансовое обеспечение мероприятий по охране труда (до 1 октября), расширен перечень (мероприятий) расходов, на которые можно будет рассчитывать в случае полученного одобрения от отделения Фонда.
Так, в этом году предприятия и организации вновь смогут проводить антиковидную кампанию: приобретать средства защиты (маски, перчатки, бахилы, одноразовые халаты и костюмы), бесконтактные термометры, а также оборудование и средства для обработки рук, помещений, транспорта и контактных поверхностей. Кроме того, можно будет проводить лабораторные исследования работников на СОVID-19 (метод ПЦР) или анализ на антитела.
«Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществляется страхователями самостоятельно за счет собственных средств с последующим возмещением ФСС произведенных расходов в пределах согласованных сумм. На практике это от 20% до 30% от сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, – рассказал управляющий отделением Фонда социального страхования по ХМАО – Югре Михаил Рыбьяков. – Тем страхователям, которые еще не заявились в ФСС, или ранее получили отказ по каким-либо причинам, это можно сделать до 1 октября. Специалисты отделения ФСС всегда готовы проконсультировать и помочь направить необходимый пакет документов».
Отметим, в 2021 году региональное отделение Фонда социального страхования планирует возместить работодателям порядка 416 млн рублей на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости сотрудников. Всего же в перечне мероприятий по охране труда насчитывается 14 направлений, в числе которых санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, проведение специальной оценки условий труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение аптечек, для оказания первой помощи и т.д.
Елена Баканова