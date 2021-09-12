Педагоги Ханты-Мансийского автономного округа примут участие в международном гуманитарном педагогическом форуме

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23-26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет шестой международный гуманитарный педагогический форум фонда «Живая классика» — важнейшее событие в сфере профессионального дополнительного образования для педагогов, преподавателей литературы и всех, кто профессионально занимается детским и подростковым чтением.
В этом году программа форума будет также открыта для всех желающих, а ее главной темой станет использование современных цифровых ресурсов в преподавании филологических дисциплин. Ключевой тезис и название педагогического форума 2021 года — «Цифра в школьной литературе: угроза или вектор изменений?». Тема форума не случайна: цифровые технологии с каждым годом все более широко входят в профессиональную жизнь педагогов, а за время пандемии образовательные процессы перешли в новое пространство, в котором нет прежнего жесткого разделения на офлайн и онлайн.
Среди лекторов и ведущих программ форума — ученые, исследователей digital humanities и учителя-практики, которые идут по пути поиска, интеграции цифровых возможностей и новых форм школьного анализа.
Составителем программы форума «Живой классики» в 2021 году стал Юрий Ээльмаа, куратор проекта «ММСО.Онлайн» Московского международного салона образования. Вот как он видит ключевые задачи форума:
«Ключевой исследовательский вопрос, который мы ставим: приводит ли использование «цифры» в школьном литературном образовании к принципиально новым, ранее не достижимым результатам или мы просто получаем удобные инструменты для работы? Кому-то кажется, что «цифра» уводит школьное филологическое образование от значимой встречи учителя и ученика, что ничто не может заменить диалог читателя с текстом. С другой стороны, новые инструменты порождают новые возможности: сегодня все сложнее представить учителя-словесника, который бы не слышал про «ФЭБ», не работал бы с «Национальным корпусом» или не обращался бы в своей работе к ресурсам «Арзамаса».
Послушать лекции и семинары Международного гуманитарного педагогического форума можно как оффлайн в Санкт-Петербурге на разных городских площадках (подробная программа будет опубликована в начале сентября на сайте проекта), или онлайн, на youtube-канале фонда «Живая классика» https://www.youtube.com/c/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=5.
Для всех оффлайн участников форума также подготовлена интересная культурная и литературная программа — самые интересные книжные пространства Северной столицы и яркие культурные и просветительские проекты.
В том числе, все гости форума смогут стать зрителями суперфинала конкурса юных чтецов «Живая классика», который пройдет 25 сентября 2021 года. Суперфинал соберет на одной сцене не только победителей всероссийского и международного конкурса «Живая классика» 2021 года, но и победителей прошлых лет. В этом году конкурс «Живая классика», самый масштабный проект по продвижению детского чтения в России, отмечает 10-тилетний юбилей, и суперфинал конкурса превратится в яркое театрализованное шоу с участием известных артистов, друзей фонда, читательскими баттлами, вербатим-спектаклями и другими яркими выступлениями.
Ссылка на регистрацию на форум: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCy-vCsieGt2HOL_ry2DiyvuD9o_w5K0H-JnSltgld-DRugg/viewform
Фонд «Живая классика» рад видеть среди слушателей форума людей науки, интересующихся перспективами гуманитарного образования, преподавателей вузов, работающих со студентами, ищущих новые формы работы библиотекарей, родителей, заинтересованных в развитии юных читателей. Но наш главный адресат — учитель-словесник, учитель-практик, каждый день входящий в класс для нового диалога о мире литературы как пространстве смыслов и ценностей. Есть ли в этом диалоге место «цифры» — обсудим на форуме!
Фонд «Живая классика» — 13 лет реализует в России проекты по продвижению чтения и литературы. Идея проведения международного гуманитарного педагогического форума принадлежит президенту фонда, Марии Смирновой. С 2016 года педагоги из России и других стран мира встречаются в Санкт-Петербурге, чтобы обменяться опытом и получить возможность услышать лекции лучших специалистов в области образования в России и поучаствовать в мастер-классах. В разные годы на форуме собиралось до 500 педагогов, тысячи зрителей смогли увидеть онлайн-программы форума.
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке глав всех регионов РФ. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель». Поддержку участников и помощь в конкурсном отборе обеспечивает театральный институт им. Б.Щукина.
Информация предоставлена пресс-службой Департамента
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