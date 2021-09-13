Осень в творчестве поэтов…

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Мой Север
Пусть на улице непогода,
Или солнце выглянет из-за туч.
В любое время года я с тобой –
Мой милый Север.
Мой Север! Как много в тебе богатства,
Твоя удивительная природа и неброская красота –
Всё это в моем сердце.
И с самого детства –
Люблю тебя бесконечно.
Прокопий Салтыков
С этим стихотворением выступила молодой хантыйский учёный-языковед Ирина Молданова в музее «Торум Маа» на творческом вечере «Живая классика на родном языке», посвящённом теме осени.
В соответствии с поручением правительства Российской Федерации 11 сентября 2021 по всей стране проходила Всероссийская акция «Культурная суббота», в рамках которой учреждениями культуры были проведены различные мероприятия: мастер-классы, игры, презентации, концертные программы, театрально-зрелищные мероприятия.
В этом году «Культурная суббота» в Ханты-Мансийске проходила впервые и с этих пор станет ежегодной акцией, которая будет проходить во вторую субботу сентября. Пожалуй, в каждом культурном учреждении города в этот день были организованы праздничные мероприятия.
Так, в рамках проведения Всероссийской акции в Государственной библиотеке Югры 11 сентября весь день был насыщен праздничными событиями.
В 13:00 по местному времени начался прямой эфир, во время которого прозвучали стихотворения известных поэтов о самом живописном времени года – осени. Вдвойне приятно было слышать эти стихотворения на родных языках коренных народов Югры.
Так, ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, член Союза писателей Югры, кандидат в члены Союза писателей России, главный редактор и автор-составитель детского журнала на мансийском языке «Витсам» («Капелька») Светлана Динисламова представила вниманию слушателей стихотворения на родном мансийском языке.
В 14:00 в конференц-зале состоялся музыкально-поэтический час «Мелодии осени» для граждан старшего поколения и людей с ограничениями жизнедеятельности. Здесь каждый присутствующий смог погрузиться в волшебный мир стихов и музыки об осени, любви и счастье в исполнении инициативной группы «Факел» и участников клуба «Мы такие разные, но мы вместе».
А югорский поэт Виктор Лыжов презентовал свои новые произведения об осенней поре, о самом «золотом возрасте» людей старшего поколения.
В 16.00 любители поэзии и музыки под гитару собрались на литературно-музыкальный инсайт «И всё не напрасно…». На творческой встрече с авторами-исполнителями Наталией Маховой и Еленой Аушевой прозвучали песни на стихи югорских авторов. Среди них: Павел Черкашин – член Союза писателей России, поэт, обладатель Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, а также ханты-мансийские поэтессы: Валерия Куликова-Молоткова, Ирина Башмакова, Светлана Лавник, а также детская писательница Наталья Пивоварчик.
В программе встречи звучали и песни собственного сочинения Наталии Маховой, а Елена Аушева прочла свои стихи. Елена – участница литературного клуба «Югорские ваганты». Её произведения вошли в сборники «Дебют – 2017», «Антология русской поэзии – 2018». Она – автор сборника стихотворений «Параллели» (2019), выпущенного совместно с сестрой Галиной Аушевой, поэтических книг «Заветная тетрадь» (2020), «В лабиринтах любви» (2020), сказки для детей «Лурик – лунный кот. Эра полной луны» (2020).
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» также присоединился к Всероссийской акции «Культурная суббота», и проект их носил название «Живая классика на родном языке».
Здесь в прямом эфире прозвучали произведения русских классиков и югорских авторов на мансийском, хантыйском и русском языках. В проекте приняли участие Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фаина Иштимирова, артистка театра обско-угорских народов «Солнце» Татьяна Огнёва, научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Ирина Молданова, а также преподаватели и воспитанники детского образовательного этнокультурного центра «Живой ручеек» и сотрудники Мемориального кабинета музея Ювана Шесталова.
Материал подготовила Ирина Самсонова
Фотографии из личного архива Ирины Молдановой
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей