Google запустил проект о музыке на языках народов России

  • Русский
Google запустил проект о музыке на языках народов России

Google Россия и Институт языкознания РАН запустили YouTube-проект «Вместе на своём», чтобы поддержать музыкальных исполнителей и блогеров, которые популяризуют языки народов России.

Кульминацией стала премьера клипа, в котором участники со всей страны спели песню Геннадия Гладкова и Юрия Энтина «Ничего на свете лучше нету», каждый на своем языке.

Кроме того, на канале YouTube Russia собраны тематические плейлисты, в том числе 30 треков на языках народов России.

Кого послушать?

Вот пятерка перспективных молодых музыкантов, которые пишут рэп на родных языках.

  • Удмуртский язык

Богдан Анфиногенов участвовал в проектах Amiso Wott («Амисо Вотт»), Ullapalla Boy («Уллапала Бой»), «Мурӝол Underground», «Малыми». У себя в регионе прославился благодаря хиту «Суперудмурты». Интересно, что учить язык своего народа Богдан начал только в 18 лет, когда поступил на истфак УдГУ.

  • Мансийский язык

Евгений Анямов — первый в мире рэпер-манси, выступает под псевдонимом Bizzo. Евгений — из семьи охотников и рыболовов, и вспоминает, как в детстве участвовал в языческих обрядах и медвежьих игрищах.

  • Карельский язык

Андрей Горшков, или Ondrei — актер Национального театра Карелии, карел-ливвик (один из трех крупных субэтносов в составе карельского этноса) и рэпер, читающий на карельском языке. В одном из своих треков он пересказывает историю о том, как главный герой эпоса «Калевала» Вяйнемейнен из щуки делает карельский музыкальный инструмент — кантеле (щипковый струнный инструмент, похожий на гусли).

  • Татарский язык

ITTIFAQ — старожилы татарского рэпа. Их музыка сочетает в себе R&B, этнические мелодии и речитативы на татарском языке. В своем творчестве группа говорит о проблемах неравенства, разнице поколений, сомнениях молодых и бессилии «бабаев» (старшего поколения).

  • Башкирский язык

Певец Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, начал свою карьеру с игры на курае (народном инструменте Башкортостана и Татарстана). Сейчас он один из самых известных исполнителей песен на башкирском языке.

knife.media

Втр, 28/09/2021 - 16:44

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