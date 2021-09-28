Google запустил проект о музыке на языках народов России

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Google Россия и Институт языкознания РАН запустили YouTube-проект «Вместе на своём», чтобы поддержать музыкальных исполнителей и блогеров, которые популяризуют языки народов России.
Кульминацией стала премьера клипа, в котором участники со всей страны спели песню Геннадия Гладкова и Юрия Энтина «Ничего на свете лучше нету», каждый на своем языке.
Кроме того, на канале YouTube Russia собраны тематические плейлисты, в том числе 30 треков на языках народов России.
Кого послушать?
Вот пятерка перспективных молодых музыкантов, которые пишут рэп на родных языках.
- Удмуртский язык
Богдан Анфиногенов участвовал в проектах Amiso Wott («Амисо Вотт»), Ullapalla Boy («Уллапала Бой»), «Мурӝол Underground», «Малыми». У себя в регионе прославился благодаря хиту «Суперудмурты». Интересно, что учить язык своего народа Богдан начал только в 18 лет, когда поступил на истфак УдГУ.
- Мансийский язык
Евгений Анямов — первый в мире рэпер-манси, выступает под псевдонимом Bizzo. Евгений — из семьи охотников и рыболовов, и вспоминает, как в детстве участвовал в языческих обрядах и медвежьих игрищах.
- Карельский язык
Андрей Горшков, или Ondrei — актер Национального театра Карелии, карел-ливвик (один из трех крупных субэтносов в составе карельского этноса) и рэпер, читающий на карельском языке. В одном из своих треков он пересказывает историю о том, как главный герой эпоса «Калевала» Вяйнемейнен из щуки делает карельский музыкальный инструмент — кантеле (щипковый струнный инструмент, похожий на гусли).
- Татарский язык
ITTIFAQ — старожилы татарского рэпа. Их музыка сочетает в себе R&B, этнические мелодии и речитативы на татарском языке. В своем творчестве группа говорит о проблемах неравенства, разнице поколений, сомнениях молодых и бессилии «бабаев» (старшего поколения).
- Башкирский язык
Певец Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, начал свою карьеру с игры на курае (народном инструменте Башкортостана и Татарстана). Сейчас он один из самых известных исполнителей песен на башкирском языке.