Молодёжь Югры приглашают стать участниками форума Уральского федерального округа «УТРО»
С 24 по 29 сентября 2025 года в Тюмени состоится молодежный форум Уральского федерального округа «УТРО», на который организаторы приглашают участников в возрасте от 14 до 35 лет. Форум, проводимый по поручению Президента России Владимира Путина, соберет более 500 молодых людей из Уральского федерального округа и других регионов страны, включая активистов, студентов, молодых управленцев и представителей некоммерческих организаций.
Тематика этого года – «Молодые профессионалы России». Участников ожидают лекции от экспертов, панельные дискуссии и практические занятия, которые помогут развить компетенции и личностный потенциал, повысив их конкурентоспособность на рынке труда. Всестороннее развитие участников станет основой для их успешного будущего и поможет внести значимый вклад в развитие родных регионов.
Тематические площадки форума охватят шесть направлений, каждое из которых организует один из регионов УрФО. Югра представит площадку «Управленцы», которая направлена на формирование навыков, необходимых для принятия управленческих решений.
Прием заявок будет открыт до 24 июля 2025 года на платформе Росмолодежь.Форумы (https://events.myrosmol.ru/forums/utro/).
Стоит отметить, что в прошлом году делегация Югры была представлена рекордным числом участников форума. В форуме, который проходил в Екатеринбурге с 22 по 28 июня 2024 года, приняли участие 141 представитель автономного округа.
Важно отметить, что тогда в состав югорской делегации также вошли молодые люди из подшефной Макеевки Донецкой Народной Республики. Победителями стали Юлия Воронцова и Марина Томина. Юлия стала лучшей в номинации #сохраняй_природу и ее экопросветительский проект «Собираторы» для учеников школы села Батово получил поддержку в размере 400 тыс. рублей. А Марина из Нефтеюганского района успешно защитила инициативу в номинации #родные_любимые и получила на реализацию проекта семейного тура выходного дня «С дедой на рыбалку» 270 тыс. рублей.
Организаторами форума «Утро» являются аппарат полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе, Правительство Тюменской области, Росмолодёжь, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другие.