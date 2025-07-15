Продолжается приём заявок на получение Специального знака «Благотворитель Югры»
До 1 августа ведётся приём ходатайств на награждение специальным знаком «Благотворитель Югры». Стоит отметить, что в автономном округе Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей с января 2024 года запущена инициатива, направленная на поддержку благотворительной деятельности в регионе.
Идея учреждения Знака выражена и поддержана участниками Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «НКО Урала. Идеи. Проекты. Возможности», прошедшего в Ханты-Мансийске. Знак будет вручаться как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим лицам, зарегистрированным на территории округа и осуществляющим безвозмездную передачу имущества, денежных средств, а также выполнению работ и оказанию услуг в рамках благотворительной деятельности не менее одного года.
Основными субъектами, имеющими право подавать ходатайства на награждение, являются Общественная палата округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также общественные организации. Конкурс проводится в двух номинациях: «Поощрение юридического лица» и «Поощрение индивидуального предпринимателя».
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку через информационный сервис «Единый Личный Кабинет Активиста» (elkanko.ru), прилагая ходатайство и копии подтверждающих документов.
Специальный знак «Благотворитель Югры» станет важным элементом в развитии культуры благотворительности в регионе, вдохновляя предпринимателей и организации на участие в социальных инициативах и действенной помощи тем, кто в ней нуждается.