Управление Росгвардии по ХМАО – Югре приглашает на службу
В подразделениях ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, дислоцирующихся на территории автономного округа, продолжается набор кандидатов для замещения вакантных должностей: полицейский (боец), старший полицейский и полицейский (водитель) категория (B, C, D).
Сотрудники подразделений полиции специального назначения ОМОН и СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оказывают содействие правоохранительным органам в пресечении преступлений. Экипажи вневедомственной охраны обеспечивают защиту имущества физических и юридических лиц от преступных посягательств, принимают участие в охране общественного порядка.
К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст до 50 лет (до 35 лет в строевые подразделения ОМОН и СОБР), отсутствие судимости, образование не ниже среднего (полного) общего, служба в армии.
Гарантируется достойная стабильная заработная плата, полное социальное обеспечение. Имеется возможность принять участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий и дополнительные региональные выплаты.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно на себя и одного члена семьи, санаторно-курортное лечение в ведомственных здравницах, льготное пенсионное обеспечение, единовременная социальная выплата.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (3467) 388-544 доб. 1-4 — отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО — Югре», 8 (3467) 388-421 — СОБР «Норд», 8 (3467) 388-423 — ОМОН «Стерх», 8 (3466) 291-932 — ОМОН «Сокол-ЮГРА».