В честь 20-летия Югорского госуниверситета Наталья Комарова вручила награды преподавателям и сотрудникам

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В честь 20-летия Югорского госуниверситета Наталья Комарова вручила награды преподавателям и сотрудникам

Сегодня, 1 октября, в честь празднования 20-летия Югорского государственного университета губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды преподавателям и сотрудникам образовательной организации.

«В ЮГУ ведется большая научная работа в области экономики, экологии, исследований природных ресурсов. Так, многолетние исследования специалистов университета по изучению углеродного баланса способствовали принятию на федеральном уровне решения о создании в автономном округе карбонового полигона на базе лабораторно-полевого стационара «Мухрино», – отметила глава региона.

Также Наталья Комарова акцентировала внимание на успешной деятельности Югорского государственного университета в модернизации образовательного процесса, взаимодействии с работодателями, международном партнерстве. В университете созданы условия для профессионального старта целеустремленных, талантливых студентов.

«Выпускники университета успешно работают в самых различных сферах. Ежегодно на предприятия региона приходят трудиться порядка 2 тысяч выпускников главного вуза автономного округа. Специалисты обладают современными профессиональными знаниями, навыками, полученными в ходе практического взаимодействия с индустриальными партнерами, вносят свой вклад в развитие региона», – сказала губернатор.

Глава региона вручила благодарность доценту института цифровой экономики Ольге Костиной. Заслуженный работник науки и образования входит в коллектив исполнителей гранта Российского Фонда фундаментальных исследований по экономическому направлению.

Также среди награжденных Елена Розенко. Она внесла весомый вклад в организацию, деятельность института цифровой экономики, является автором научных и учебно-методических работ.

Благодарности губернатора удостоен ведущий инженер по текущему обслуживанию спортивного комплекса ЮГУ Игорь Титов. Коллеги ценят его за профессиональный подход к работе, готовность прийти на помощь. Игорь Анатольевич тренирует сборную команду университета по хоккею с шайбой, которая успешно выступает в студенческой хоккейной лиге России.

Глава региона отметила труд доцента института цифровой экономики Антона Финогенова, который применяет в своей работе проектно-ориентированные образовательные технологии.

Награду получила доцент кафедры истории, философии и права юридического института Татьяна Ткачева – соруководитель научной школы «Трансграничные структуры Севера (Арктики)». Она участвует в создании Академической истории Югры.

«29 сентября университет получил грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Под руководством старшего научного сотрудника научно-образовательного центра кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Нины Филипповой будет создана лаборатория для изучения биоразнообразия новыми молекулярными методами (нацпроект «Наука и университеты»)», - акцентировала внимание Наталья Комарова.

«Дорогие друзья. Поздравляю всех, кто гордится своей сопричастностью к Югорскому государственному университету, для кого он стал стартом, домом, делом жизни. Желаю здоровья, успехов, воплощения новых замыслов», - сказала губернатор.

Отметим, Югорский государственный университет – образовательный центр региона. Здесь реализуются программы по 52 направлениям подготовки, созданы 12 научных школ, 14 лабораторий. За годы плодотворной работы в международной академической среде ЮГУ подписано более 30 соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями. Осуществляется студенческий обмен с университетами Чехии, Венгрии, Финляндии, Германии, Кореи, США, другими странами.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сб, 02/10/2021 - 17:21

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