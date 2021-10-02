В Югре разработают дополнительные меры, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения

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Заседание Координационного совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов прошло под председательством заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова.
О реализации мероприятий с применением дистанционных технологий для данной категории граждан учреждениями культуры автономного округа доложил первый заместитель директора департамента культуры Югры Владимир Фризен.
«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции учреждения культуры автономного округа переориентировали свою деятельность в формат онлайн, уделяя особое внимание наиболее уязвимым категориям граждан. Организация мероприятий с применением дистанционных технологий для граждан старшего поколения показала свою эффективность и необходимость», - сказал Владимир Фризен.
Он отметил, что были реализованы такие проекты, как «Театр дома», «Ретроспектива», «Музыка нас связала», «Театр дома», «Уютный вечер с любимой книгой». Для маломобильных граждан и граждан, находящихся на самоизоляции библиотеками, в том числе при помощи волонтерских центров, организована доставка книг на дом. Данной услугой за 8 месяцев 2021 года воспользовались 3051 человек.
Всеволод Кольцов подчеркнул, что будет продолжена работа по информированию граждан старшего поколения о возможности доступа к цифровым ресурсам и цифровому пространству с целью организации досуга. Особое внимание будет уделено проверке доступности использования сервисов для данной категории граждан. В этой связи вопрос, связанный с повышением компьютерных компетенций граждан старшего поколения, также остается актуальным.
Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева проинформировала участников заседания о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации об обеспечении проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Она отметила, что система по оказанию данного вида социальной помощи выстроена и работает без сбоев.
«В 2021 году единовременная денежная выплата на ремонт предоставлена 142 ветеранам и вдовам. В отношении еще 59 заявителей проводится работа в соответствии с порядком предоставления денежной выплаты на проведение ремонта», - отметила директор регионального департамента социального развития.
«Работа будет продолжена. Вопрос контроля для нас является ключевым. Подчеркиваю, что важно не только количество, но и качество проведенного ремонта, - акцентировал внимание Всеволод Кольцов. - Это направление расходов бюджетом автономного округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов обеспечено в полном объеме».
Опытом работы регионального гериатрического центра, открытого на базе бюджетного учреждения «Сургутская окружная клиническая больница» поделился первый заместитель директора Департамента здравоохранения автономного округа Максим Малхасьян.
«Для организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» в центре создана мультидисциплинарная команда, с помощью которой осуществляются диагностика и лечение заболеваний и гериатрических синдромов у пациентов. В целях дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста с признаками старческой астении, повышения информированности пациентов, а также мотивации к ведению здорового образа жизни и регулярному диспансерному наблюдению в центре, создана школа здоровья пожилого человека», - отметил Максим Малхасьян.
Кроме того, большое внимание уделяется и созданию единого медиапространства по вопросам сохранения и продления активного долголетия лиц старшего поколения.
Напомним, региональный гериатрический центр создан в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Центр осуществляет оказание гериатрической медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях населению пожилого и старческого возраста, а также лицам иного возраста с признаками преждевременного старения организма. Также центр обеспечивает организационно-методическое руководство деятельности медицинских организаций по вопросам оказания гериатрической медицинской помощи в автономном округе.
В завершение заседания участники координационного совета обсудили тему, связанную с социальным сопровождением человека после выхода на заслуженный отдых.
Заместитель губернатора поручил департаменту труда и занятости населения автономного округа совместно с департаментом социального развития Югры разработать модель социальной адаптации граждан старшего поколения в указанный период.