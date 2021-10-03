В Югре обсудили новую экологическую повестку в условиях изменения климата

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1 октября в г. Ханты-Мансийске состоялась панельная дискуссия на тему: «Новая экологическая повестка в условиях изменения климата: карбоновые полигоны как точка роста для высокотехнологичной отрасли в Югре».
Мероприятие прошло в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию со дня основания Югорского государственного университета с участием представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней, научного российского и международного сообщества, финансовых организаций, нефтегазовых и энергетических компаний.
С приветственным словом выступила губернатор Югры Наталья Комарова, поздравив каждого, кто причастен к созданию, становлению и развитию Югорского государственного университета с 20-летием со дня его основания: «Специалисты ЮГУ обладают современными профессиональными знаниями и вносят весомый вклад в развитие региона. Университет успешно осуществляет модернизацию образовательного процесса, взаимодействие с работодателями и международное партнёрство. В университете созданы все условия для профессионального старта целеустремленных талантливых студентов, выпускники университета успешно работают в самых различных сферах и ежегодно на предприятии региона приходит трудиться порядка 2 тысяч выпускников».
В первой половине мероприятия участники обсудили вопрос реализации проекта «Создание международного центра по оценке и верификации углеродных единиц и условий для вхождения субъектов экономической деятельности в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов».
Югорский государственный университет выступил с инициативой, которую поддержало Правительство Югры, по созданию международного инжинирингового центра по оценке и верификации углеродных единиц – «Карбон Дата Центр», деятельность которого будет связана с накоплением компетенции региона по мониторингу потоков углерода и их оценке, пула передовых технологий для коммерциализации углеродного следа.
«Одна из ключевых задач, которая стоит перед нами - выявление новой отрасли. Реализация данного проекта позволит обеспечить условия для ее появления, а также создания современной сети мониторинга потоков углерода и инновационной системы обработки и анализа данных, а также оценки экосистемы региона», - сообщил Роман Генкель, директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Югры.
По информации ректора ЮГУ Романа Кучина открытие «Карбон Дата Центра» запланировано на конец 2025 года: «Ожидается, что в результате деятельности Центра нам удастся организовать сеть пунктов мониторинга для получения достоверных данных о парниковых газах и создать кадастр природных комплексов региона с характеристиками поглощающей способности и запасов углеродов, внедрить интеллектуальную систему отработки данных и принятия управленческих решений. Кроме того, технологии будут использоваться при реализации целого спектра образовательных программ и работы исследователей по подготовке кадров для низкоуглеродной экономики».
Отметим, что ранее на заседании Экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова было принято решение о создании карбонового полигона в Югре на базе лабораторно-полевого стационара «Мухрино» Югорского государственного университета. Являясь самостоятельным и имея свою собственную научную повестку карбоновый полигон в Югре одновременно станет частью исследовательской и мониторинговой сети – Западно-Сибирского меридионального мегатрансекта ЗапСибНОЦ, который охватит территорию от лесостепи до арктических тундр, что значительно расширит возможности обобщения и анализа получаемых на карбоновых полигонах данных.
Директор Бюро экологической информации, редактор журнала «Экология и право», наблюдатель переговоров ООН в области климата Ангелина Давыдова отметила, что вопрос климата для России последние несколько лет, и особенно в этом году, стал ключевым: «Климат сейчас – очень важный трек в развитии, пожалуй, самый важный трек мирового развития на будущее, поэтому надо общаться и, несмотря на все политические сложности между странами, развивать сотрудничество именно в области климата, науки и совместного технологического развития».
В ходе дискуссии участникам также удалось обсудить вопрос углеродного регулирования как стимула технологической трансформации экономики региона.
«Вопрос изменения климата региона очень влияет на мировую экономику. Энергетический переход неизбежен, и мы все должны сотрудничать. Это огромный вызов, и я горд нашим сотрудничеством с университетом. Я действительно верю, что совместными усилиями мы сможем реализовать проекты технологической трансформации экономики в регионе. Обучение студентов университета – ключ к успеху», - отметил Майкл Коллинз, генеральный директор Салым Петролеум Девелопмент Н.В.
Также свое мнение высказал Каллаган Терри, лауреат Нобелевской премии, профессор университета Шеффилда.
По итогу панельной дискуссии Наталья Комарова отметила, что Югра является базовым регионом по добыче углеводородов, и не замечать то, что происходит с окружающей средой и не требовать от себя бережного к ней отношения невозможно.
«Мы открыты ко всему, чем на сегодняшний день насыщен мир. Расположенность к тому, что мы слышим друг друга, видим и понимаем, мне кажется, очень значимо! Считаю важным зафиксировать все озвученные на сегодняшнем мероприятии предложения и занести в паспорт проекта».
В рамках мероприятия прошла торжественная церемония вручения наград Губернатора Югры сотрудникам и преподавателям Югорского государственного университета в честь 20-летия вуза.
Югорский государственный университет