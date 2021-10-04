Всероссийский форум национального единства

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Всероссийский форум национального единства

С 5 по 7 октября в Ханты-Мансийске начнет свою работу Всероссийский форум национального единства.

Первостепенной задачей организаторов является создание единой всероссийской площадки для обмена опытом и повышения профессиональных компетенций в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации. В рамках Форума состоятся следующие мероприятия:

- Выставочный проект «От творчества к дружбе»;

-       Всероссийская конференция «Региональные особенности процессов сохранения и развития казачьей культуры»;

-       Семинар-практикум федерального проекта «Виртуальный тур по многонациональной России»;

-       Вечер - чествование «Золотые имена многонациональной Югры»;

- Семинар-совещание «Реализация государственной национальной политики на муниципальном уровне»;

- «Фолк-карусель» - заключительные концерты победителей Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья»

-       Консультационно-диалоговая площадка «Основы социального проектирования для создания успешной грантовой заявки»;

- Проектная мастерская по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия;

-       Семинар «СМИ как главный ресурс гармонизации межнациональных отношений»;

-       Консультационно-диалоговая площадка «Успешные инициативы в сфере реализации государственной национальной политики»;

-       Мастер-класс «Повышение эффективности работы с государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»;

- Дискуссионная площадка «Взаимодействие государства, институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении вопросов сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей»;

- Семинар-практикум по вопросам адаптации иностранных граждан;

- Круглый стол с участием известных спортсменов «Решение задач по гармонизации этноконфессиональных отношений при проведении спортивных мероприятий»;

- Федеральный проект «Виртуальный тур по многонациональной России»;

- Открытый конкурс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лидеры в сфере государственной национальной политики»;

- Семинар «Реализация мероприятий по профилактике идеологии экстремизма и терроризма с молодыми людьми;

- Мастер-класс по применению игровых технологий с целью профилактики негативных стереотипов в отношении иностранных граждан;

- Семинар «Организация работы органов местного самоуправления муниципальных образований по реабилитации лиц, прибывших из мест ведения боевых действий»;

- Круглый стол «Взаимодействие некоммерческих организаций Югры в укреплении межнациональных отношений».

Основными площадками для проведения мероприятий будут:

- Окружной Дом народного творчества;

- Концертно-театральный центр «Югра-Классик»;

- Здание Югорского НИИ информационных технологий;

- Региональный информационный центр Югры;

- Югорский колледж олимпийского резерва.

 

Мероприятия будут транслироваться на сайте Всероссийского форума национального единства https://edinstvo.admhmao.ru/. Все желающие могут наблюдать за мероприятиями в режиме онлайн.

 

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Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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Пнд, 04/10/2021 - 11:37

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