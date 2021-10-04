- Русский
С 5 по 7 октября в Ханты-Мансийске начнет свою работу Всероссийский форум национального единства.
Первостепенной задачей организаторов является создание единой всероссийской площадки для обмена опытом и повышения профессиональных компетенций в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации. В рамках Форума состоятся следующие мероприятия:
- Выставочный проект «От творчества к дружбе»;
- Всероссийская конференция «Региональные особенности процессов сохранения и развития казачьей культуры»;
- Семинар-практикум федерального проекта «Виртуальный тур по многонациональной России»;
- Вечер - чествование «Золотые имена многонациональной Югры»;
- Семинар-совещание «Реализация государственной национальной политики на муниципальном уровне»;
- «Фолк-карусель» - заключительные концерты победителей Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья»
- Консультационно-диалоговая площадка «Основы социального проектирования для создания успешной грантовой заявки»;
- Проектная мастерская по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия;
- Семинар «СМИ как главный ресурс гармонизации межнациональных отношений»;
- Консультационно-диалоговая площадка «Успешные инициативы в сфере реализации государственной национальной политики»;
- Мастер-класс «Повышение эффективности работы с государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»;
- Дискуссионная площадка «Взаимодействие государства, институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении вопросов сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей»;
- Семинар-практикум по вопросам адаптации иностранных граждан;
- Круглый стол с участием известных спортсменов «Решение задач по гармонизации этноконфессиональных отношений при проведении спортивных мероприятий»;
- Федеральный проект «Виртуальный тур по многонациональной России»;
- Открытый конкурс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лидеры в сфере государственной национальной политики»;
- Семинар «Реализация мероприятий по профилактике идеологии экстремизма и терроризма с молодыми людьми;
- Мастер-класс по применению игровых технологий с целью профилактики негативных стереотипов в отношении иностранных граждан;
- Семинар «Организация работы органов местного самоуправления муниципальных образований по реабилитации лиц, прибывших из мест ведения боевых действий»;
- Круглый стол «Взаимодействие некоммерческих организаций Югры в укреплении межнациональных отношений».
Основными площадками для проведения мероприятий будут:
- Окружной Дом народного творчества;
- Концертно-театральный центр «Югра-Классик»;
- Здание Югорского НИИ информационных технологий;
- Региональный информационный центр Югры;
- Югорский колледж олимпийского резерва.
Мероприятия будут транслироваться на сайте Всероссийского форума национального единства https://edinstvo.admhmao.ru/. Все желающие могут наблюдать за мероприятиями в режиме онлайн.
#окружнойдомнародноготворчества #культура86 #КультураЮгры #югра #форум #всероссийскийфорумнациональногоединства
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru
Официальный сайт – odntugra.ru
- odntugra86