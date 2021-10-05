Одна профессия из тысячи…

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Почему я – учитель? Почему из огромного количества профессий я выбрала именно эту? Да потому, что учитель был и остается самым уважаемым человеком в обществе!
Выбор моей будущей профессии был предопределен, пожалуй, с самого детства. Я любила играть «в школу» то с куклами, то с подругами. Мне нравилось быть учителем: что-то объяснять, чему-то учить.
Когда я пошла в первый класс, я полюбила своего первого учителя всей душой, всем сердцем. Мой первый учитель – Возжина Людмила Ивановна.
Она оказалась тем человеком, который сыграл главную роль в выборе моей профессии.
Моя мечта сбылась: я стала учителем начальных классов. Мне тоже хотелось быть для кого-то первой и самой важной, какой была для меня Людмила Ивановна.
Быть учителем для меня – это значит, достучаться до каждого ученика, думать над тем, что значит учение для конкретного ребёнка, и что я могу дать этому ученику. Все время пытаюсь увидеть глазами ребенка тот мир, в котором он учится и получает новые знания.
Для меня главное: ребенок должен видеть, что его уважают, ему верят, к нему прислушиваются, что он нужен в коллективе.
Я считаю, что учитель должен быть человеком доброй души и любить детей такими, какие они есть. И поэтому я одинаково люблю и шалуна, и послушного, и ленивого, и прилежного.
Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы – от этого зависит, каким человеком станет сегодняшний ученик.
Однако и эта счастливая пора детства когда-то закончится, и поэтому важно научить детей быть самостоятельными. Особой становится и моя задача: не научить, а побудить к добыванию знаний, не оценить умения, а выявить способность применять их в жизни. Самостоятельное добывание знаний положительно влияет не только на способность ребёнка лучше ориентироваться в повседневной жизни, но и на его воспитание в целом.
Я думаю, что воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок земли, каждый человек, с которым формирующаяся личность соприкасается как бы случайно, мимоходом.
В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту цветка.
Я стараюсь совершать только добрые поступки, потому что гуманность можно привить ребенку только добротой души. Как все учителя являюсь творческой личностью, так как страсть к познанию может зажечь только тот, кто сам горит ею.
Я не стараюсь сводить духовный мир маленького человека к учению. Ведь если стремиться к тому, чтобы все силы души ребенка были поглощены уроками, жизнь его станет невыносимой. Он должен быть не только школьником, но прежде всего человеком с многогранными интересами, стремлениями.
А если учитель стал другом ребенка, если эта дружба озарена порывом к чему-то светлому, разумному, в сердце ребенка никогда не появится зло. Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общности с ним можно сравнить с блужданием в потемках.
Я иду в ногу со временем: использую в своей работе инновации, различные методики. Но любовь и доверие детей невозможно завоевать, вооружившись только современными методиками. Нужен нелегкий и упорный труд души. И поэтому я каждый день учусь видеть и ценить в ребенке ту неповторимую индивидуальность, которая отличает его от других, суметь обеспечить свободу самовыражения его личности.
Что для меня значит быть хорошим учителем? Это, прежде всего, быть человеком, который любит детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребёнок может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, знает душу ребёнка, никогда не забывает, что он и сам был ребёнком.
Самая большая радость для меня, когда хвалят моих учеников.
Самое главное для каждого учителя – умение видеть, слышать другого человека, совершать красивые поступки. Мы, учителя, должны подавать пример доброты, скромности, отзывчивости.
Я – не просто учитель. Я – первый учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть – своего ребенка. От меня зависит, как родители будут относиться к школе, станут ли они верными помощниками. Моя задача: не расплескать, не растерять то доверие, которое дарят мне ученики и их родители.
Ежедневно в любую погоду –
Светит солнце, иль воет метель
Я спешу поскорей на работу,
Чтобы встретить здесь милых детей.
Много разных профессий на свете:
Врач, геолог и даже поэт,
Но добрее, чем наша, поверьте
В этом мире профессии нет!
Дорджиева Д.Н.,
учитель МАОУ «Берёзовская НОШ»