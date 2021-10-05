Дорогие наши учителя!

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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
В Год науки и технологий, знаний мы особенно отмечаем успехи, традиции югорского образования, сложенные из результатов ежедневного труда педагогических работников.
В регионе трудятся более 17 тысяч учителей. В элиту образования Югры входят обладатели почетных званий, наград, победители региональных и всероссийских конкурсов. В ваших талантливых, профессиональных, добрых руках наши дети, их знания, умения, честность, воспитанность, ответственность, здоровье.
Победитель регионального конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года 2021» Екатерина Мирошниченко, на мой взгляд, определила целеполагание для учителя. Она считает, учитель должен учиться и совершенствовать уровень своего профессионализма в течение всей своей жизни, чтобы быть интересным для своих учеников.
Крепкого здоровья, успехов вам, добра вашим семьям!
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова