Хранители Казымской богини

- Русский
Так называлась выставка, открытие которой состоялось в Международный день пожилых людей 1 октября 2021 года в выставочном зале этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Выставка из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» посвящена одному из древнейших хантыйских родов – роду Молдановых в целом, а в частности, этнографу, кандидату исторических наук, члену Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры, заслуженному деятелю науки Ханты-Мансийского автономного округу – Югры, доценту Югорского государственного университета – Татьяне Александровне Молдановой.
Корни рода Молдановых ведут к IV веку и насчитывают более 500 человек. На это указывает генеалогическое дерево, которое представили посетителям выставки. Оказалось, что среди представителей древней семьи есть шаманы, оленеводы, фольклористы и даже журналисты.
Благодаря Татьяне Александровне родословное древо большого рода Молдановых собрано и дополнено представителями уже следующего поколения рода.
История рода Молдановых уходит своими корнями в XIV век – в летописях того времени упоминается Казымское княжество под предводительством князя Молдана. Члены этого семейства считаются хранителями Казымской богини, которая покровительствует хантам, живущим у одноименной реки. За много лет Молдановы расселились по всему округу, уехали и за его пределы, однако в Белоярском районе и сегодня едва ли не треть коренного населения происходит именно из этого рода.
Учёная из народа ханты Татьяна Александровна вместе со своими предшественниками вот уже много лет собирают и хранят «общие тексты» рода – сохранившиеся реликвии, события-воспоминания, фотографии, документы, информацию о родителях и далеких предках. И не просто собирают, а ещё и создают для младших членов семьи «новое прошлое» для «нового будущего».
Родилась Татьяна Молданова в деревне Юильске Берёзовского (ныне Белоярского) района в семье Александра Ивановича и Надежды Карповны Молдановых. В 1974 году окончила физико-математический факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Работала учителем в Мурманской области, инженером-программистом на тюменском заводе «Электрон», а в 28 лет вдруг решила резко изменить свою жизнь и возвратилась в качестве учителя в родное село Казым.
Огромную роль в жизни героини сыграла её бабушка Екатерина Максимовна Вандымова. Татьяна Александровна вспоминает:
– Она была очень непростой женщиной: лечила земляков руками, по снам определяла будущее и даже могла его изменить. В детстве мы с ней вдвоём подолгу жили в лесу, собирали ягоду, всё лето – от морошки до клюквы. И она мне постоянно рассказывала о своей жизни. С годами мне захотелось записать её слова и таким образом высказаться, выплеснуть на бумагу наболевшее.
Так родилась первая повесть «В гнездышке одиноком», в которой была изложена трагедия женщины, пережившей репрессии, последовавшие за подавлением Казымского восстания 1933-1934 годов. Повесть целиком основана на бабушкиных воспоминаниях. Позже у Молдановой родилась вторая повесть – «Касания цивилизации», где речь шла о судьбах её сверстниц – следующего поколения хантыйских женщин.
В начале 80-х годов она стала собирать фольклорные материалы, образцы орнаментов, семейные родословные. Постепенно круг её интересов расширялся, Татьяна Александровна начала интересоваться все новыми темами.
Сегодня Татьяна Молданова автор более 100 научных публикаций.
После переезда в 1985 году в Ханты-Мансийск Молданова становится руководителем фольклорного отдела окружного научно-методического центра народного творчества и культпросветработы. Свое образование она продолжает в аспирантуре Томского университета, в 1994 году защищает кандидатскую диссертацию «Орнамент северных хантов».
Ещё через два года Татьяна Александровна возглавляет окружной фольклорный архив при НИИ возрождения обско-угорских народов, вскоре выходит в свет её первая научная монография – «Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис», позже монография «Архетипы в мире сновидений хантов», хантыйский том в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и многие другие научные работы.
Природная энергия и желание помочь людям заставляли браться за всё новые начинания. Так, в 90-е годы Молданова стояла у истоков создания общественной организации «Спасение Югры», участвовала в разработке практических инициатив по сохранению и развитию культуры обских угров. При её активном участии создавались музей «Торум Маа», Центр национальной культуры и этнографический лагерь в деревне Русскинская Сургутского района, разрабатывались концепции Казымского и Варьеганского этнографических музеев.
Неслучайно в 2000 году она была названа лауреатом премии Ханты-Мансийского автономного округа «За развитие культуры коренных малочисленных народов Севера».
С 2003 года по настоящее время преподает на кафедре истории, философии и права Югорского государственного университета.
Выставка «Хранители Казымской богини» открыта накануне Дня учителя. Учитель – это одна из профессий рода Молдановых. В каждом поколении есть педагог. Неслучайно в день открытия выставки 1 октября Югорский государственный университет, в котором преподает Татьяна Александровна, отмечал 20-ый день рождения.
В открытии выставки приняли участие родные и близкие, друзья и коллеги Татьяны Александровны, общественные деятели, работники культуры, музейные сотрудники, партнёры, представители окружных СМИ. В режиме онлайн с казымской земли подключились коллеги из Историко-культурного центра «Касум ёх» («Казымские люди»). Приятной неожиданностью стало участие в открытии выставки Штефана Дудека, антрополога из Германии: «Татьяна Александровна – один из моих учителей, может быть, она даже не знает, какое влияние она оказывает на становление многих учёных, не только российских, но и зарубежных».
Наталья Фёдорова, Мария Волдина, Татьяна Волдина, Елена Федотова, Валентина Тарлина, Ирина Молданова, Галина Молданова, Любовь Федоркив, Надежда Молданова, Елена Новьюхова, Светлана Нестерова и многие-многие другие пришли сказать слова благодарности великой учёной, наставнице и пожелать ей дальнейших успехов в научной, педагогической и писательской деятельности.
В завершение творческой встречи президент региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова вручила медаль «Признание»» Татьяне Молдановой за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей